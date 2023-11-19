الأحد 19 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

يوم حافل لـ ريهانا وصديقها آيساب روكي في لاس فيجاس (فيديو)

ريهانا وآيساب روكي،
ريهانا وآيساب روكي، فيتو

ريهانا، قضت المغنية الشهيرة وسيدة الأعمال ريهانا، وصديقها الرابر آيساب روكي، يوما حافلا أمس في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، حيث حضرت عدة مناسبات وحفلات.

يوم حافل لـ ريهانا وصديقها آيساب روكي في لاس فيجاس 

وحضرت ريهانا، في صباح اليوم، مع صديقها آيساب روكي، أحد سباق العربيات، لتتجه بعدها، لحضور حفل الديجي العالمي ستيف أوكي، لتتجه بعدها، مع عدد من أصدقائها، للسهر في نوادي مدينة لاس فيجاس، والتقطت العديد من الصور والفيديوهات مع المعجبين.

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بيع جميع نسخ بذلة ريهانا بالسوبر بول في ٢٤ ساعة

في سياق متصل بيعت النسخ المتماثلة، من زي النجمة الأمريكية ريهانا، الذي ارتدته خلال، تقديمها عرض نهاية الشوط الأول في مباراة، Super Bowl، وذلك في أقل من 24 ساعة، علي طرحه للشراء عبر الإنترنت.

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ونفدت جميع النسخ المتماثلة لبذلة ريهانا، من علي مواقع الشراء عبر الأنترنت في أقل من ٢٤ ساعة، علي الرغم من سعرها المرتفع، والذي بلغ 2900 دولار أمريكي.


وكانت ماركة الأزياء الفاخرة Loewe، اعلنت ان بذلة ريهانا الحمراء، التي ارتدتها في عرض السوبر بول، ستتاح للشراء عبر الإنترنت، بتاريخ، 19 أكتوبر ٢٠٢٣، وكتبت الشركة في بيان إصدرها: "إصدار خاص مستوحى من مظهر Super Bowl الشهير، الذي ارتديه ريهانا متاح الآن عبر الإنترنت، وفي متاجر مختارة"، إلى جانب صور عرض ريهانا وبذلة العلامة التجارية. 

أجر ريهانا في السوبر بول

في سياق متصل، أعلن اتحاد كرة القدم الأميركي، عن تكلفة عرض ريهانا في السوبر بول لعام 2023، والذي أقيم يوم ١٣ فبراير ٢٠٢٣، حيث بلغت إجمالي التكلفة 13 مليون دولار.

فيما أكد الاتحاد، على عدم حصول المغنية ريهانا على أموال مقابل أدائها في الحفل.

وقالت المتحدثة باسم اتحاد كرة القدم الأمريكي جوانا هانتر لـ مجلة Forbes، "نحن لا ندفع للفنانين.. نحن نغطي النفقات وتكاليف الإنتاج".

وأوضح تقرير لموقع E، أن حفل السوبر بول، يعد دعاية قوية لأي فنان، خاصة أنه المباراة تحظي بنسبة مشاهدات مرتفعة للغاية، وهو ما يعود علي الفنان بإيجابيات كثيرة، منها ارتفاع مبيعات الألبومات والأغاني، التي يغنيها الفنان المشارك خلال عرض السوبر بول.

وفي حال ريهانا، فإن عمليات البحث عن Fenty Beauty، ماركة مستحضرات التجميل الخاصة بالمغنية، ارتفعت بنسبة 833٪، بعد أن روّجت لها خلال عرض بين الشوطين في مباراة السوبر بول.

وروجت المغنية السمراء لعلامتها التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل Fenty Beauty، خلال عرضها في السوبر بول، حيث ظهرت بعلبة مكياج من مجموعتها الشهيرة على مسرح الحفل.

عرض ريهانا في السوبر بول 

 وشهدت مباراة نهائي السوبر بول، التي اقيمت مؤخرا، عودة المغنية السمراء ريهانا، للتأدية على المسرح، بعد انقطاع دام ٦ سنوات، بسبب انشغالها، في العمل علي ماركاتها العالمية  FENTY beauty، والتي جعلت منها مليارديرة.

وأبدعت ريهانا، خلال احياءها حفل مباراة السوبر بول الأمريكي، والذي يعد من أكبر وأهم الأحدث سواء في الرياضة أو الموسيقي.

وشهدت استعراض ريهانا، غنائها عدد من أشهر أغنياتها بصحبة مئات الراقصين المحترفين.

وظهرت ريهانا بجمبسوت حمراء، فوقها جاكت أحمر ضخم، فيما اختارت تسريحة شعر بسيطة، على هيئة ذيل الحصان الشهيرة.

ريهانا تتنحي عن منصبها في شركة Savage X Fenty

وأعلنت المغنية الشهيرة تنحيها رسميا، عن منصبها كرئيس تنفيذي لشركة Savage X Fenty، الرائدة في مجال الملابس، لتحل محلها هيلاري سوبر، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة Anthropologie Group.

وأوضحت ريهانا، أنها اتخذت القرار بنفسها، بهدف توسيع نطاق الأعمال إلى ما بعد التجارة الإلكترونية، علي أن يبدأ، التنفيذ الفعلي لقرار التنحي من تاريخ 26 يونيو ٢٠٢٣.

وقالت ريهانا: "كان من الجميل أن نرى تأثير رؤيتنا لـ Savage X Fenty على الصناعة بهذا الحجم المذهل خلال السنوات الخمس الماضية، هذه مجرد البداية بالنسبة لنا، وسنواصل التوسع بطرق تتواصل دائمًا مع المستهلك.. أنا ممتنة ومتحمسة للغاية للترحيب بهيلاري سوبر كرئيس تنفيذي جديد لدينا، فهي قائدة قوية وتركز على نقل الأعمال إلى مستوى أعلى".

وشغلت هيلاري سوبر، منصب الرئيس التنفيذي العالمي لمجموعة Anthropologie Group لمدة أربع سنوات، كما شغلت مناصب قيادية في متاجر التجزئة، بما في ذلك Guess American Eagle وGap وOld Navy، وعن منصبها الجديد، قالت هيلاري:"يسعدني الانضمام إلى عائلة Savage X Fenty، التي تعد علامة تجارية قوة رئيسية، في صناعة الملابس الداخلية والملابس عامة، كما أن التزامها الراسخ بالاحتفال بالشمولية والشجاعة أمر ملهم للجميع".

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