الإثنين 20 نوفمبر 2023
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منوعات

شاهد، هطول أمطار غزيرة على المستشفى الإندونيسي بغزة

المستشفى الإندونيسي،
المستشفى الإندونيسي، فيتو

أخبار غزة الآن، تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة هطول أمطار غزيرة على الـمستشفى الإندونيسي، شمال مدينة غزة.

 

وأفادت بعض وسائل الإعلام الفلسطينية أن عددا من الإصابات وصلت لـ  المستشفى الأندونيسي بعد استهداف الطيران الحربي لمنزل عائلة الحسنات بحي الدرج بمدينة غزة.

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عدد الضحايا المدنيين كبير جدا

ومن جانب آخر، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "عدد الضحايا المدنيين كبير جدا" في قطاع غزة، مذكرا إياه "بضرورة التمييز بين الإرهابيين والسكان" بحسب تعبيره.

تصاعد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين

وأعلن قصر الإليزيه أمس الأحد، في بيان أن "ماكرون أعرب لـ "نتنياهو" عن "قلقه البالغ حيال تصاعد العنف ضد المدنيين الفلسطينيين"، داعيا الى "القيام بكل ما هو ممكن لمنع اتساع أعمال العنف هذه والحفاظ على الهدوء".

وأضاف: "كذلك، تطرق إلى هذه القضية في اتصال مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مؤكدا له أنه "يدين أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين" في الضفة الغربية، وفق الرئاسة الفرنسية، وذلك في اليوم الرابع والأربعين للحرب بين إسرائيل وحماس".

هجمات السابع من أكتوبر

وذكر ماكرون عباس بـ"ضرورة أن تدين السلطة الفلسطينية وجميع دول المنطقة في شكل لا لبس فيه وبأكبر قدر من الحزم، الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر".
وتابع البيان: "رئيس الوزراء الاسرائيلي كرر لماكرون دعمه لتوسع فرنسا نطاق عملها الإنساني لصالح المدنيين في غزة".

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن، أمس الأحد، أن الأطفال الجرحى أو المرضى من غزة الذين يحتاجون لرعاية طبية طارئة يمكن أن يتلقوا العلاج في فرنسا في حال كان ذلك مفيدا وضروريا.

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