مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة، وأبرزها مباراة أوكرانيا ضد إيطاليا
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الإثنين، العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم، وأبرزها مباراة أوكرانيا ضد إيطاليا، ومقدونيا الشمالية مع إنجلترا فى تصفيات أمم أوروبا يورو 2024، فضلا عن مواجهة جيبوتي ضد غينيا بيساو في تصفيات إفريقيا لكأس العالم.
مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة
أوكرانيا ضد إيطاليا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مقدونيا الشمالية ضد إنجلترا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
التشيك ضد مولدوفا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ألبانيا ضد جزر فاروه – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
إيرلندا الشمالية ضد الدنمارك – الساعة 9:45 مساء
سلوفينيا ضد كازاخستان – الساعة 9:45 مساء
سان مارينو ضد فنلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 8
مواعيد مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026
جيبوتي ضد غينيا بيساو – الساعة 3 عصرا
جامبيا ضد كوت ديفوار – الساعة 6 مساء
ليبيريا ضد غينيا الاستوائية – الساعة 6 مساء
سيشيل ضد كينيا – الساعة 9 مساء
تشاد ضد مدغشقر – الساعة 9 مساء
مالي ضد جمهورية إفريقيا الوسطى – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 سنة والقنوات الناقلة
الإكوادور ضد البرازيل – الساعة 10:30 صباحا على قناة beIN Sports HD 6
إسبانيا ضد اليابان – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات دوري القسم الثاني المصري
أسوان ضد أبو قير للأسمدة – الساعة 2:30 ظهرا
حرس الحدود ضد مصر المقاصة – الساعة 2:30 ظهرا
بروكسي ضد النصر للتعدين – الساعة 2:30 ظهرا
غزل المحلة ضد لافيينا إف سي – الساعة 5 مساء
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