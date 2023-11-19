أخبار الرياضة اليوم.. منتخب مصر يهزم سيراليون بثنائية تريزيجيه.. والأهلي يستعد للمهمة الأفريقية أمام ميدياما الغاني

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

فاز منتخب مصر على سيراليون بهدفين دون رد في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالمباراة التي أقيمت في ليبيريا.

وسجل محمود تريزيجيه هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

ثم عاد تريزيجيه ليسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى سيراليون، وذلك في الدقيقة 61.

وشهدت الشوط الأول طردا للاعب وسط منتخب سيراليون ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين بعدها واصل الفراعنة ضغطه محاولة لتسجيل الهدف الثاني وكان له ذلك بهدف تريزيجيه بالدقيقة 61 من انفراد تام.

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وواصل الفراعنة السيطرة على مجريات اللعب خلال المباراة وسجل هدف ثالث عن طريق محمد حمدي ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

أعرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بالفوز على منتخب سيراليون، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأكد فيتوريا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، حققنا الهدف الذي جئنا إلى ليبيريا من أجله، وهو الفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط، وفي مثل هذه المباريات التي تقام خارج الديار، الأهم فيها تحقيق الفوز وليس الأداء الجيد.

وتابع فيتوريا، كانت مباراة صعبة وهذا ما تحدثت عنه قبل المباراة.. لم نظهر بشكل مثالي في المباراة ولكن نجحنا في تحقيق الهدف الأهم وهو الفوز وحصد الثلاث نقاط والانفراد بصدارة المجموعة

وأضاف فيتوريا، نجحنا أيضا في الحفاظ على نظافة شباكنا وهي بداية جيدة جدا لفريقنا الذي تصدر المجموعة بعد أول جولتين محققا العلامة الكاملة.

فاز فريق الزمالك على الهلال الليبي بثلاثية دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

منتخب الشباب يسقط برباعية أمام تونس في بطولة شمال أفريقيا

تعرض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لخسارة كبيرة أمام نظيره المنتخب التونسي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أريانة، ضمن مواجهات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقامة حاليا في تونس.

وسيطر منتخب تونس على مجريات الأمور طولا وعرضا طوال أحداث الشوط الأول، وسط حالة التوهان بين لاعبي منتخب مصر، وتوالت الأهداف على مرمى الفراعنة، وأهدر المنتخب التونسي عددا من الفرص المؤكدة كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية لهزيمة قياسية.

وتحسن أداء منتخب مصر نسبيا في الشوط الثاني وحاول تضييق الفارق، ونجح بالفعل في تسجيل هدفين في الدقيقتين 81 و93 من عمر اللقاء.

في المقابل، استمر المنتخب التونسي في أدائه الهجومي والدفاعي المتوازن، وأضاع لاعبوه فرص بالجملة كانت كفيلة بإنزال هزيمة قياسية على منتخب الشباب المصري، لولا تألق الحارس عبد المنعم كامل الذي يعتبر نجم المباراة الأول بلا منازع.

اتحاد كرة السلة يبحث عن مدير فني جديد

نفى الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ما تردد حول وجود مفاوضات مع أوجستي بوش لتدريب المنتخب الوطني خلفا للكندي روي رانا الذي أعلن رحيله مؤخرا.

وقال “أبوفريخة”: "لا صحة لما تردد حول وجود مفاوضات مع أوجستي بوش، وحتى الآن لم نستقر على خليفة روي رانا، وهناك اعتبارات سيتم وضعها في الحسبان".

وبدأ اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، رحلة البحث عن مدير فني جديد للمنتخب الوطني خلفا للكندي روي رانا الذي أعلن رحيله بشكل نهائي.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد كرة السلة استقر على تعيين مدير فني أجنبي للمنتخب، بعد أن كان هناك مقترحا بالبحث عن مدير فني مصري.

الأهلي يستأنف التدريبات قبل مواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

أدى لاعبو النادي الأهلي تدريباتهم استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها السبت المقبل علي ستاد السلام.

وشارك عمرو السولية لاعب الفريق العائد من الإصابة في التدريبات الجماعية كما شارك في تدريبات الكرة.

وبدأ المران بمحاضرة فنية من مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي للاعبين للحديث في العديد من الأمور الفنية.

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