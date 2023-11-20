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رياضة

تصفيات يورو 2024، إسبانيا تفوز على جورجيا 3 /1 وتواصل تصدرها للمجموعة الأولى

منتخب إسبانيا، فيتو
منتخب إسبانيا، فيتو

تصفيات يورو 2024، نجح منتخب إسبانيا في الفوز على نظيره منتخب جورجيا 3\1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ويفو خوسيه زوريلا ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمباريات المجموعة الأولى فى تصفيات أمم أوروبا يورو 2024.

أهداف مباراة إسبانيا وجورجيا

تقدم لي نورماندو لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 4، قبل أن يتعادل نجم نابولي خفيشا كفاراتسيخليا لمنتخب جورجيا بعد 10 دقائق من بداية اللقاء.

وأحرز فيران توريس الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 55 وعزز التقدم لوكا لوتشو لاعب جورجيا بهدف في مرماه في الدقيقة 72.

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وتعرض نجم برشلونة والمنتخب الإسباني جافي لإصابة قوية في الركبة، خرج على أثرها من الدقيقة 27.

 

مجموعة إسبانيا وجورجيا


ويحتل منتخب إسبانيا المركز الأول فى جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، فيما يأتي منتخب جورجيا فى المركز الرابع 8 نقاط.

وضمنت إسبانيا التأهل للبطولة الأوروبية المقبلة التي ستقام فى ألمانيا، قبل خوض مباراتها الأخيرة بالتصفيات أمام جورجيا اليوم.

 

تشكيل إسبانيا ضد جورجيا

وجاء تشكيل منتخب اسبانيا كالتالي: حراسة المرمى: أوناي سيمون

 خط الدفاع: جايا- إينيجو مارتينيز - لي نورماندو- داني كارفخال

خط الوسط: فابيان رويز- رودري – جافي

خط الهجوم: ويليامز - موراتا - فيران توريس.

 

أما منتخب جورجيا فبدأ بتشكيل مكون من: "مامارداشفيلي، أزاروفي، لوكوشفيلي، كاشيا، كفيركفيليا، كاكابادزه، كوخوراشفيلي، كفيكفيسكيري، شاكفيتادزي، كفاراتسخيليا، ميكاوتادزي".

 

المتأهلون إلى يورو 2024

تصفيات أمم أوروبا 2024، شهدت التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى أمم أوروبا 2024  قبل جولتها الأخيرة، تأهل 17 منتخبا إلى بطولة اليورو المقرر إقامتها في ألمانيا.

 

وتأهل حتى الآن، 16 منتخبا إلى النهائيات إلى جانب ألمانيا البلد المضيف ليصل عدد المتاهلين إلى 16 فريقا ويتبقى 8 مقاعد فقط يتم تحديد أصحابها خلال الجولة الأخيرة من التصفيات.

وتأهل إلى نهائيات اليورو بعد الجولة التاسعة كل من: (ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - اسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا - الدنمارك - هولندا - رومانيا - سويسرا- صربيا).

سيشارك 23 منتخبًا في بطولة يورو 2024، بالإضافة إلى منتخب ألمانيا المستضيف، وسيتم تحديد المنتخبات المشاركة من خلال التصفيات.

ويشارك 53 منتخبًا أوروبيًا في التصفيات، بعد استبعاد ألمانيا كونها المستضيف، وروسيا بسبب إيقافها من المشاركات الدولية بعد حربها على أوكرانيا.

وتم تقسيم الـ 53 منتخبًا على عشر مجموعات، سبع مجموعات منها مكونة من خمسة منتخبات، وهناك ثلاث مجموعات تضم ستة منتخبات.

يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى يورو 2024 برفقة منتخب ألمانيا المضيف، ثم تكتمل العدة بتأهل 3 منتخبات عبر ملحق تصفيات أمم أوروبا.

 

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