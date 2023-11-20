تصفيات يورو 2024، جافي يتعرض لإصابة خطيرة

كشف تقرير صحفي إسباني عن طبيعة إصابة الإسباني جافي، لاعب خط وسط برشلونة، والذي تعرض للإصابة خلال المشاركة في انتصار إسبانيا بنتيجة (3-1) في مواجهة جورجيا مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

إصابة جافي

وأصدر الاتحاد الإسباني، بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني، قال فيه: "جافي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى، وسيخضع لفحوصات دقيقة لمعرفة المدى الحقيقي للإصابة".

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه داخل معسكر المنتخب الإسباني كانوا متشائمين للغاية وهناك أنباء عن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.

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وسجل أهداف إسبانيا في اللقاء روبن لي نورماند في الدقيقة 4 وفيران توريس في الدقيقة 55 ولوتشوشفيلي "هدف عكسي" في الدقيقة 72، بينما سجل كفاراتسخيليا هدف جورجيا الوحيد في الدقيقة 10.

وكان المنتخب الإسباني قد حسم عبوره لليورو قبل جولتين، ونجح في الاحتفاظ بصدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بينما جاءت جورجيا في المركز الرابع برصيد 8 نقاط فقط.



مجموعة إسبانيا وجورجيا

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الأول فى جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، فيما يأتي منتخب جورجيا فى المركز الرابع 8 نقاط.

وضمنت إسبانيا التأهل للبطولة الأوروبية المقبلة التي ستقام فى ألمانيا، قبل خوض مباراتها الأخيرة بالتصفيات أمام جورجيا اليوم.

تشكيل إسبانيا ضد جورجيا

وجاء تشكيل منتخب اسبانيا كالتالي: حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: جايا- إينيجو مارتينيز - لي نورماندو- داني كارفخال

خط الوسط: فابيان رويز- رودري – جافي

خط الهجوم: ويليامز - موراتا - فيران توريس.

أما منتخب جورجيا فبدأ بتشكيل مكون من: "مامارداشفيلي، أزاروفي، لوكوشفيلي، كاشيا، كفيركفيليا، كاكابادزه، كوخوراشفيلي، كفيكفيسكيري، شاكفيتادزي، كفاراتسخيليا، ميكاوتادزي".

المتأهلون إلى يورو 2024

تصفيات أمم أوروبا 2024، شهدت التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى أمم أوروبا 2024 قبل جولتها الأخيرة، تأهل 17 منتخبا إلى بطولة اليورو المقرر إقامتها في ألمانيا.

وتأهل حتى الآن، 16 منتخبا إلى النهائيات إلى جانب ألمانيا البلد المضيف ليصل عدد المتاهلين إلى 16 فريقا ويتبقى 8 مقاعد فقط يتم تحديد أصحابها خلال الجولة الأخيرة من التصفيات.

وتأهل إلى نهائيات اليورو بعد الجولة التاسعة كل من: (ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - اسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا - الدنمارك - هولندا - رومانيا - سويسرا- صربيا).

سيشارك 23 منتخبًا في بطولة يورو 2024، بالإضافة إلى منتخب ألمانيا المستضيف، وسيتم تحديد المنتخبات المشاركة من خلال التصفيات.

ويشارك 53 منتخبًا أوروبيًا في التصفيات، بعد استبعاد ألمانيا كونها المستضيف، وروسيا بسبب إيقافها من المشاركات الدولية بعد حربها على أوكرانيا.

وتم تقسيم الـ 53 منتخبًا على عشر مجموعات، سبع مجموعات منها مكونة من خمسة منتخبات، وهناك ثلاث مجموعات تضم ستة منتخبات.

يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى يورو 2024 برفقة منتخب ألمانيا المضيف، ثم تكتمل العدة بتأهل 3 منتخبات عبر ملحق تصفيات أمم أوروبا.