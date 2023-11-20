فوائد البطاطا المشوية، مهمة لأطفالك في فصل الشتاء

فوائد البطاطا المشوية، البطاطا المشوية من الأكلات الشهيرة التي تقدم كتسالى خاصة فى فصل الشتاء وتقدم فى الشوارع والميادين، ولها عشاق كثيرون.

وفوائد البطاطا المشوية، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوي البطاطا على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، كما تمنح الشعور بالدفء فى فصل الشتاء.

أهمية البطاطا المشوية

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البطاطا المشوية من الأكلات الشهيرة التى يفضل تحضيرها باستمرار خاصة فى حالة وجود أطفال لأنها وجبة متكاملة غنية بالعناصر الغذائية المهمة، وفى فصل الشتاء تعتبر مهمة لأنها تمنح الشعور بالدفء.

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القيمة الغذائية الموجودة في البطاطا المشوية

وأضاف السيد، أن البطاطا من الخضراوات المهمة التى لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والمنجنيز وحمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين أ والكربوهيدرات والألياف والبروتينات، لذا يجب تقديمها باستمرار للصغار.

وتابع، أن البطاطا المشوية تعد وجبة متكاملة للصغار والكبار، لاحتوائها على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتعتبر غذاء كيد للحوامل لاحتوائها على حمض الفوليك الذى يحمى من تشوهات الأجنة، لذا يجب الإكثار من تناولها.

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فوائد البطاطا المشوية

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن من فوائد البطاطا المشوية:

مهمة للصغار لأنها تمدهم بالطاقة وتقوى عظامهم وتحافظ على نموهم بشكل صحى.

مهمة لصحة الحوامل لاحتوائها على حمض الفوليك الذي يساعد في نمو الأجنة وحمايتهم من التشوهات.

تحفز الجسم على إنتاج كرات الدم الحمراء، ما يساعد في علاج أنيميا فقر الدم.

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

تنظم حركة الجهاز الهضمي لاحتوائها على الألياف التي تنظف القولون وتمنع الإمساك وتطرد السموم من الجسم.

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

تعزز من نضارة البشرة وإشراقتها لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

تساعد فى علاج النحافة إذا تم إضافتها للنظام الغذائي اليومي لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والسعرات الحرارية.

تقوى العظام والمفاصل لاحتوائها على الكالسيوم والبوتاسيوم.

تقوى عضلة القلب وتقلل فرص الإصابة بأمراض القلب لاحتوائها على البوتاسيوم.

تقوى العضلات وتمنع الإصابة بالشد العضلى أثناء التمرين وبالتالي مهمة للرياضيين.

تساعد فى الوقاية من أمراض السرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تعزز من صحة النظر والعيون لاحتوائها على فيتامين أ.

تساعد فى الوقاية من أمراض السرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تقوى العظام والمفاصل لاحتوائها على الكالسيوم والبوتاسيوم.

تساعد فى مقاومة علامات الشيخوخة مثل ضعف البصر، وضعف جهاز المناعة، احتواء البطاطا على فيتامين C، تجعلها الحل الأمثل لمحاربة الجذور الحرة التي تحاول تدمير خلايا الجسم، والتعجيل بعلامات الشيخوخة.