فوائد البنجر للحامل، يمنع التشوهات ويساعد في نمو الأجنة

فوائد البنجر للحامل، البنجر من الخضراوات المهمة التي لها لون مميز وتدخل في صناعات عديدة، ولها فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله.

وفوائد البنجر للحامل، عديدة، وذلك لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التى تحتاجها المرأة الحامل.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البنجر من الخضروات المهمة التي اشتهرت بصناعة السكر، وأيضا اشتهر بفاعليته فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي.

Advertisements

القيمة الغذائية الموجودة في البنجر

وأضاف السيد، أن البنجر له قيمة غذائية عالية حيث يحتوى على الحديد وفيتامين سي وفيتامين أ والألياف والبوتاسيوم والماغنسيوم وحمض الفوليك وفيتامين ب والبروتين، ما يجعل تناوله ضرورى حفاظا على الصحة.

فوائد البنجر للحامل

وتابع، أن البنجر مهم للمرأة الحامل لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التى تحتاجها المرأة الحامل، ومن فوائد البنجر للحامل:-

يساعد فى نمو الجنين سريعا بشكل صحى.

يمنع حدوث التشوهات الخلقية لاحتوائه على حمض الفوليك.

يحتوى على نسبة عالية من الحديد وبالتالي يمد الحامل بنسبة عالية من الحديد التى تحميها من أنيميا فقر الدم.

يساعد فى ضبط مستوى الضغط بالدم للمرأة الحامل، ومن المعروف أن ارتفاع ضغط الدم للحامل يسبب مخاطر عديدة لذا من الضرورى تناول البنجر لتجنب ذلك.

يعمل على تغذية المرأة الحامل والجنين أيضا بشكل جيد لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.

فوائد البنجر للحامل، فيتو

فوائد البنجر

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن من فوائد البنجر للصحة:-

يقوى المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

يساعد على الاسترخاء ويقلل التوتر ويحسن المزاج وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب.

مهم لصحة الصغار حفاظا على صحتهم ونموهم بشكل صحى وحمايتهم من الإصابة بأنيميا فقر الدم.

مهم للرياضيين قبل التمرين لأنه يمد الجسم بالطاقة ويقوى العضلات ويقلل فرص الإصابة بالشد العضلي.

يساعد على إنقاص الوزن لأنه قليل السعرات الحرارية ويساعد فى الشعور بالشبع لفترات طويلة، ويرفع معدلات حرق الدهون بالجسم.

يقوى النظر لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.

يساعد على الوقاية من أمراض السرطان لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية تمنع وجود الشوارد الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية.

مهم لصحة المرأة الحامل لأنه يساعد في تغذيتها ونمو الجنين بشكل صحي كما يقلل فرص الإصابة بتشوهات الأجنة.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لأنه يخفض نسبة الكوليسترول بالدم.

يطرد السموم من الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة.

يخفض مستوى السكر بالدم، وبالتالي تناوله مهم لمرضى السكر.

يساعد على علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وكذلك فيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد بشكل جيد.