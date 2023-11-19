الإثنين 20 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

واشنطن تجمع معلومات حول الهجوم الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة

هجوم مدرسة الفاخورة،
هجوم مدرسة الفاخورة، فيتو

أعلن نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر، أن واشنطن تجمع معلومات حول الهجوم الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة التي تديرها الأمم المتحدة في غزة في 18 نوفمبر.

 الهجوم الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة


وقال فاينر في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" اليوم الأحد: "نحن ننسق أيضا مع إسرائيل لمعرفة ملابسات ما حدث بمساعدتهم".
وأضاف أنه إذا تأكدت معلومات عن إلحاق ضرر بمدنيين يحتمون بأرض المدرسة، فإن ذلك سيصبح "غير مقبول على الإطلاق" بالنسبة للولايات المتحدة.
وسقط 200 شخص بين  شهيد وجريح في قصف القوات الإسرائيلية لمدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة والتي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمال غزة.
أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتقاء 150 شهيدا شمال غزة في القصف الإسرائيلي اليوم.
 

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شهداء غزة

 

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ارتفاع أعداد الشهداء في القطاع الي أكثر من 13000 شهيد، منذ بدء العدوان الإسرائيلي بينهم أكثر من 5500 طفل و3500 امرأة.



توقف عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بغزة



وأضاف خلال مؤتمر صحفي منذ قليل:"عشرات سيارات الإسعاف خرجت عن الخدمة بسبب نفاد الوقود".
 


تحويل مستشفى الشفاء لمقبرة جماعية



وتابع:"نحمل الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية عن تحويل مستشفى الشفاء إلى مقبرة جماعية"، مطالبا بفتح معبر رفح لإدخال الوقود إلى المستشفيات.
ومن ناحية أخرى وجه أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الأحد تحذيرا شديد اللهجة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن مباني الأمم المتحدة في قطاع غزة يجب ألا تنتهك.
وقال جوتيريش: "عدد القتلى في قطاع غزة صادم وغير مقبول ويجب وقف النار".
كما أعرب أمين عام الأمم المتحدة، عن شعوره بصدمة شديدة من استهداف مدرستين لـ الأونروا في أقل من 24 ساعة في قطاع غزة مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من المدنيين.



أزمة إسرائيل وأنطونيو جوتيريش
 

 

وبعد انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، تعرض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لهجوم حاد من إسرائيل وعدد من الدول الغربية، وصل للمطالبة بالاستقالة من منصبه، على خلفية كلامه المؤيد لحقوق فلسطين وشعبها، بعدما أسقط ورقة التوت عن إسرائيل والغرب أمام شعوب العالم.
تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، التي أظهر فيها الوجه القبيح للمحتل الإسرائيلي، والتمس العذر لشعب قابع تحت الاحتلال فقد الأمل في الغد، واعتبر أن ما قامت به حماس يوم 7 أكتوبر -في إشارة إلى طوفان الأقصى- لم يأتِ من فراغ.
صحيح أن جوتيرش، عاد في محاولة يائسة لترضية الصهاينة بتوضيح تصريحاته ونفيه الدفاع عن حماس، بعدما اتهمته إسرائيل بدعم ما أسمته "الإرهاب".. لكن حتى رضوخه لم يلقَ قبولا لدى محتل لا تعرف الإنسانية طريقا إلى قلوبه المتحجرة لتحقيق أهدافه الصهيونية على حساب الأبرياء من النساء والأطفال.
 

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