مجزرة الفاخورة تثير الغضب بعد سقوط مئات الشهداء، والنشطاء: تضاف لسجل الاحتلال الأسود

مجزرة الفاخورة، تصدرت مجزرة الفاخورة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تريند مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتكب طيران الاحتلال واحدة من أبشع المجازر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجزرة الفاخورة، التي استشهد فيها المئات.

الاحتلال يرتكب مجزرة بشعة في الفاخورة

وعن مجزرة الفاخورة، فإن المحتل الإسرائيلي أقدم علي ارتكاب جريمة من أبشع جرائمه اليوم، حيث قصف مدرسة للأونروا، تؤوي نازحين من قطاع غزة، وتُعد مجزرة الفاخورة، التي ارتكبها الاحتلال اليوم داخل مدرسة للنازحين ليست الأولى، فقد قامت قوات الاحتلال بارتكاب مجزرة داخل المدرسة قبل أسبوعين، وسقط فيها عشرات الشهداء والمصابين، عندما قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة، التي تضم نازحين في مخيم جباليا بقطاع غزة

Advertisements

مجزرة جديدة في مدرسة تابعة للأنروا، فيتو



أثارت مجزرة الفاخورة غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دشنوا هاشتاج بعنوان "مجزرة الفاخورة"، عبروا فيه عن سخطهم بسبب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين العُزل في غزة.

علق بكر خلف فقال: "#مجزرة_الفاخورة جريمة جديدة للاحتلال في ظل الصمت العربي والاسلامي والدولي"

قصف مدرسة الفاخورة المحمية بالقانون والتابعة لمنظمة دولية

ورد عبد الفتاح فايد قائلًا: "لم يكفهم الحصار والتجويع للاجئين في مدرسة محمية بالقانون تابعة لمنظمة دولية، قصفوهم ليلا وهم نيام حتى الشهداء والمصابين مازالوا محاصرين كل غزة بشعبها أصبحت هدفا لهم إذا كان الضمير الدولي قد مات أو أن الحرب أساسا حربهم فأين الضمير العربي والاسلامي؟! #مجزرة_الفاخورة".

وقال تامر حميدي: "#مجزره_الفاخوره الآن.. ولاية تكساس الأمريكية الغاضبة تصرخ في وجه بايدن: أوقف إبادة غزة! فرسان تكساس يتظاهرون راكبين خيولهم بالعلّم الفلسطيني يا لها من تظاهرة.. ياله من غضب".

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة، فيتو



وعلق صالح الحسيني قائلًا: "مجزرة ابشع من مجزرة مدرسه بحر البقر ترتكبها إسرائيل النازية في شمال غزة، مدرسه الفاخورة تابعه للانوروا أي تتبع الأمم المتحدة... وأمريكا تقود حرب تطهير عرقي واباده جماعية كامله لأطفال ونساء غزة #مجزره_الفاخوره".

وقال منير وصفي: "عشرات الشهداء والمصابين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة التي تضم نازحين في مخيم جباليا بقطاع غزة.. جريمة أخرى تضاف الي السجل الطويل الأسود لجيش الشيطان الصهيوني... #مجزرة_الفاخورة".

الفاخورة مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال بدم بارد



أما عبد الله الشايجي فقال: "مجزرة جديدة يرتكبها الصهاينة بدم بارد في مدرسة تابعة ل الأونروا التابعة لـ الأمم المتحدة في مخيم جباليا شمال غزة بتعمد قصف وارتكاب مجزرة الفاخورة في مدرسة الفاخورة للمرة الثانية… في جريمة حرب دنيئة.. استشهد ما لا يقل عن 200 شهيد، لم يعد مقبولًا السكوت عن جرائمة الوحشية بفرض شريعة الغاب! جريمة حرب جديدة يرتكبها الصهاينة الذين لا يشبعون من الدم الفلسطينية مشاهد مؤلمة لجثث في فصول وممرات المدرسة… ويسمونها حرب الدفاع…وهي حرب إبادة كاملة في أسبوعها السابع… للبيوت والشقق والمستشفيات والمدارس… #غزة_تُباد"

الاحتلال يرتكب مجزرة في مدرسة الفاخورة، فيتو



وقال أحمد موسى: "#مجزره_الفاخوره…المئات من الشهداء والمصابين في مجزرة جديدة للاحتلال الصهيوني المجرم علي مدرستي الفاخورة وتل الزعتر بقطاع غزة، وسط صمت عالمي مريب وسقوط كل القوانين الاخلاقية والانسانية."

الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في مدرسة الفاخورة

وعلق طارق فؤاد قائلًا: "مجزرة مروعة في #مدرسة_الفاخورة التابعة للأنروا بـ #مخيم_جباليا، والصور أقسى من أن توصف!"

وقال عمر جار: " #مجزره_الفاخوره المشاهد صعبه اوي قصف مدرسه بيحتمي فيها النازحين من بطش انجس عصابه مسلحه عرفتها البشريه يارب عجل بهلاكهم وارنا فيهم ايه وعبره"

مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، فيتو



وتساءل خالد المتعب قائلًا: "اما روت كل هذه الدماء البريئة التي سألت في شوارع #غزة تعطشكم للدم والقتل والدمار؟ اما ايقضت ضمائركم صرخات الثكالى وانين المصابين؟ اما ملأت أعينكم مناظر الجثث الملقاة في الشوارع وبين الطرقات؟ أما حان الوقت أن تخجلوا من أنفسكم وإنسانيتكم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل #مجزره_الفاخوره"