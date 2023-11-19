على مسئولية ميدو، حل أزمة وقف قيد الزمالك خلال ساعات

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن خلال ساعات سيتم حل أزمة إيقاف القيد فى نادي الزمالك، بعد مفاوضات كبيرة مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي من أجل حل هذه الأزمة.

أزمة وقف القيد بالزمالك

وقال ميدو فى تصريحات إذاعية:" حل أزمة القيد فى نادي الزمالك خلال ساعات، وهناك مفاوضات متقدمة مع نادي سبورتنج لشبونة، والذي له مستحقات كبيرة منذ سنوات، بسبب قضية شيكابالا، ولكن الفترة الحالية هناك تقارب فى وجهات النظر، والجماهير الزملكاوية ستسمع أخبار جيدة عن هذا الأمر.

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وأضاف:" إيقاف القيد أثر على الزمالك بشكل كبير طوال الفترة الماضية، لذلك على الزمالك حل هذه الأمور، حتي يتمكن من قيد صفقات جديدة، وتعود بالفريق للمنافسة على كل البطولات المشارك بها، وتتوفر البدائل فى الفريق.

وتابع:" مجلس إدارة الزمالك الحالي أمامه خطط كثيرة من أجل وضع الزمالك فى المكان الذي يستحقه، وأنا على تواصل دائم مع مجلس الإدارة وحسين لبيب رئيس النادي بشكل يويم.

ومن ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز فريق الزمالك على الهلال الليبي بثلاثية دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

تشكيل الزمالك أمام الهلال الليبي

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف " روقا" ونبيل دونجا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وناصر منسي وإبراهيما نداي.