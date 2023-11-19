الأحد 19 نوفمبر 2023
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حوادث

سقوط تشكيل عصابي سرق 7 رؤوس ماشية بكرداسة

سقوط تشكيل عصابي
سقوط تشكيل عصابي سرق 7 رؤوس ماشية بكرداسة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي سرق 7 رؤوس ماشية بكرداسة.

تعود الواقعة عندما تمكن قطاع الأمن العام  ضبط (5 أشخاص - لـ 3 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (7 رؤوس ماشية) من داخل مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتصريفهم المسروقات لدى عملائهم (4 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وقرروا بعلمهم بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن ضبط (3 رؤوس ماشية ومبلغ مالي "من متحصلات الواقعة" - السيارة المستخدمة) وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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