الأحد 19 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 3 أشخاص لقيامهم باستدراج عامل توصيل طلبات وسرقته بكرداسة

ضبط 3 أشخاص، فيتو
ضبط 3 أشخاص، فيتو

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة فى ضبط 3 أشخاص  لقيامهم باستدراج عامل توصيل طلبات والتعدى عليه وسرقة دراجته النارية بكرداسة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (عامل توصيل طلبات "مُصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم") بأنه أثناء استقلاله دراجته النارية لتوصيل طلب بدائرة المركز ولدى وصوله فوجئ ب  3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية قام أحدهم بالتعدى عليه بعصا شوم فأحدث إصابته وإستولوا منه على الدراجة النارية قيادته، ولاذوا بالهرب.

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وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها بأرض زراعية متاخمة لمحل سكن أحد المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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