صندوق النقد يحذر: معاناة 800 مليون شخص على مستوى العالم من المجاعة

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا خلال كلمتها في جلسة المنتدى الاقتصادي المنعقد بالمملكة العربية السعودية، إنه لا بد من توزيع ثمار النمو الاقتصادي العالمي على كافة الدول، حيث يوجد تباين هائل في الأداء الاقتصادي بين الدول على مستوى العالم.

معاناة 800 مليون شخص من المجاعة

وأضافت: "يوجد نحو 800 مليون شخص حول العالم يعانون من المجاعة حاليا، كما أن العالم لم ينجح في تشارك منافع النمو مع المناطق الأكثر احتياجا، وأثبت الاقتصاد العالمي صلابته في التعامل مع الأزمات أمام الصدمات المتكررة، وذلك بسبب الإدارة المالية العامة بشكل مسؤول، وبجانب جهود خلق ظروف مناسبة لنمو القطاع الخاص".

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كريستالينا جورجييفا، فيتو

الاقتصاد العالمي يعاني من هاتين المشكلتين



وأكدت جورجييفا أن العالم يواجه مشكلتين؛ تتمثل الأولى في ضعف النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت معدلات النمو خلال الربع الأخير منه 3.2 %، وتتمثل المشكلة الثانية في وجود فجوة كبيرة في اداء الاقتصاد بين مختلف دول العالم، حيث يحقق بعضها نموا جيدا وبعضها متأخر كثيرًا.

مواجهة مصاعب اقتصادية هذه الحالة

وتابعت: "سنواجه مصاعب كبيرة في المستقبل إذا لم نتمكن من إيجاد حلول لهذه المشكلات، حيث يجب الاستمرار في بناء قوة الاقتصاد والمسؤولية تجاه المالية العامة والسياسات النقدية ولا بديل عن ذلك، خاصة وسط الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بمختلف دول العالم، مما خلق حالة من عدم اليقين في أداءه خلال الوقت الحالي".

جدير بالذكر، أن كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن البنوك المركزية سوف تعمل على تخفيف السياسة النقدية في الأشهر المقبلة، والتخلي عن التشديد النقدي، حيث ارتفعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بشكل كبير خلال العام الجاري، واستعادت العديد من الأسواق الحدودية القدرة على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية.