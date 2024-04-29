الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

صندوق النقد يحذر: معاناة 800 مليون شخص على مستوى العالم من المجاعة

مؤشرات نمو الاقتصاد
مؤشرات نمو الاقتصاد العالمي، فيتو

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا خلال كلمتها في جلسة المنتدى الاقتصادي المنعقد بالمملكة العربية السعودية،  إنه لا بد من توزيع ثمار النمو الاقتصادي العالمي على كافة الدول، حيث يوجد تباين هائل في الأداء الاقتصادي بين الدول على مستوى العالم.

معاناة 800 مليون شخص من المجاعة

وأضافت: "يوجد نحو 800 مليون شخص حول العالم يعانون من المجاعة حاليا، كما أن العالم لم ينجح في تشارك منافع النمو مع المناطق الأكثر احتياجا، وأثبت الاقتصاد العالمي صلابته في التعامل مع الأزمات أمام الصدمات المتكررة، وذلك بسبب الإدارة المالية العامة بشكل مسؤول، وبجانب جهود خلق ظروف مناسبة لنمو القطاع الخاص".

Advertisements

 

كريستالينا جورجييفا، فيتو 

الاقتصاد العالمي يعاني من هاتين المشكلتين

 
وأكدت جورجييفا أن العالم يواجه مشكلتين؛ تتمثل الأولى في ضعف النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت معدلات النمو خلال الربع الأخير منه 3.2 %، وتتمثل المشكلة الثانية في وجود فجوة كبيرة في اداء الاقتصاد بين مختلف دول العالم، حيث يحقق بعضها نموا جيدا وبعضها متأخر كثيرًا.

 

مواجهة مصاعب اقتصادية هذه الحالة

وتابعت: "سنواجه مصاعب كبيرة في المستقبل إذا لم نتمكن من إيجاد حلول لهذه المشكلات، حيث يجب الاستمرار في بناء قوة الاقتصاد والمسؤولية تجاه المالية العامة والسياسات النقدية ولا بديل عن ذلك، خاصة وسط الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بمختلف دول العالم، مما خلق حالة من عدم اليقين في أداءه خلال الوقت الحالي".

txt

تأثير خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الاقتصاد العالمي.. يتسبب في أضرار للاقتصادات الناشئة.. وعدم استقرار سوق العمل «الأبرز»

txt

بنك القاهرة يوضح الشروط والمستندات المطلوبة لفتح حساب وإصدار بطاقة ميزة

جدير بالذكر، أن كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن البنوك المركزية سوف تعمل على تخفيف السياسة النقدية في الأشهر المقبلة، والتخلي عن التشديد النقدي، حيث ارتفعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم بشكل كبير خلال العام الجاري، واستعادت العديد من الأسواق الحدودية القدرة على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادى المنتدي الاقتصادي الاقتصاد العالمي السياسات النقدية البنوك المركزية التشديد النقدي أسواق التمويل كريستالينا جورجييفا

مواد متعلقة

تأثير خفض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة على الاقتصاد العالمي.. يتسبب في أضرار للاقتصادات الناشئة.. وعدم استقرار سوق العمل «الأبرز»

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.2% خلال 2024

جيروم باول: أتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي لـ 2% خلال 2024 ونعتزم خفض الفائدة

جدول اجتماعات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال 2024 (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة

التفاصيل الكاملة لحفل زفاف الملياردير الهندي بالأهرامات.. عشاء في المتحف الكبير.. وساري هندي بلمسة كليوباترا (صور)

السر في آرني سلوت، مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

حقيقة تسمم مياه الشرب في قوص بقنا

الإفتاء توضح أراء المذاهب الفقهية في معنى الاستطاعة في الحج والعمرة

منوعات

المزيد

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل العثور على بقايا بشرية ملفوفة في أوراق

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

أبرز تصريحات رئيس الوزراء عن الأزمة الفلسطينية من السعودية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أراء المذاهب الفقهية في معنى الاستطاعة في الحج والعمرة

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمشاكل صحية ومادية وعاطفية

ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads