خردة السكة الحديد مصدر دخل وثروة قومية.. كامل الوزير: حققنا 900 مليون جنيه مكاسب خلال 3 سنوات.. ومطالب بتحويل الهيئة لـ شركة مساهمة

خردة السكة الحديد، تمثل الخردة الخاصة بهيئة السكك الحديدية موردًا مهمًّا للهيئة لما تحققه من عائد مادي كبير، وتتنوع خردة السكة الحديد ما بين (عربات ركاب – عربات بضاعة – فلنكات – بواجي- قضبان)،وتطرح الهيئة مزادًا سنويًا لبيعها عن طريق مناقصات علنية.

وأكدت مصادر مسؤولة داخل هيئة السكك الحديدية لـ"فيتو" أن الخردة حاليًا يتم بيعها لمصانع الحديد والصلب التي تتبع الدولة بصورة مباشرة، على خلاف ما كان عليه الأمر في العقود الماضية، حيث كانت تباع الخردة الخاصة بالسكة الحديد الي بعض الشركات الأهلية، ولكن بعد تولي الفريق مهندس كامل الوزير مهام وزارة النقل تم تقنين هذا الأمر لتعظيم الاستفادة منها واستخدامها في مشروعات الدولة نظرًا لقيمة هذه المخرجات الاقتصادية.

وزير النقل: 13 مليون جنيه إيرادات هيئة السكة الحديدية يوميًا

وأعلن وزير النقل في تصريحات تلفزيونية أن إيرادات السكة الحديد بلغت ١٣ مليون جنيه و٣٧١٧ دولارا و٥٨٥ يورو إيرادات السكك الحديد يوميًا.

وأصبحت إيرادات السكة الحديد متنوعة وليست مقتصرة على قيمة التذاكر فقط بل هناك مواد أخرى تتمثل في الغرامات وبيع الخردة الخاصة بالسكة الحديد، بالإضافة إلى بعض الأعمال التجارية وأن هيئة السكة الحديد تعتبر من الهيئات الاقتصادية للدولة التي تعتمد على مواردها الخاصة حتى لا تشكل عبئا على الدولة.

خردة السكك الحديد، فيتو

وزير النقل: 900 مليون جنيه حصيلة بيع خردة السكك الحديد خلال 3 سنوات

وأشار الفريق كامل الوزير في تصريحات صحفية إلى أن السكة الحديد تمكنت من جني مبالغ مالية تقدر بنحو 900 مليون جنيه من بيع الخردة خلال الـ 3 سنوات الماضية، وأن ديون السكة الحديد بلغت 88 مليار جنيه ديون لجهات ووزارات مختلفة، وتم سداد البعض ويتبقى جزء بسيط منها.

اللواء عادل الخولي عضو الجمعية العامة للنقل البري أكد لـ "فيتو" أن خردة السكة الحديد يمكن استغلالها في تحقيق موارد مالية ضخمة نتيجة ارتفاع أسعار الحديد والصلب، وأن السكك الحديدية فقدت جزءا كبيرا من هذه الثروة خلال الأعمال الفوضوية في 2011، حيث تم سرقة خطة السكة الحديد بالكامل من الواحات إلى سفاجا بالإضافة إلى الاستيلاء على عدد كبير من قضبان السكة الحديد وبيعها نتيجة الفوضى الأمنية في ذلك الوقت.

اللواء عادل الخولي: الاعتماد على الخردة كمصدر للسكة الحديد ليس أمرا دائما

وأشار اللواء عادل الخولي إلى أن تراكمات الخردة طوال السنوات الماضية ساهمت في وجود رصيد كبير منها شكلت ثروة كبيرة خصوصًا في الفترة الحالية التي تضمنت عمليات إحلال وتجديد للقضبان والعربات سواء الركاب أو البضائع،وتعبر عملية الاعتماد على الخردة كمصدر للهيئة ليس أمر دائما.

اللواء عادل الخولي: أتوقع تحويل الهيئة الي شركة مصرية في المستقبل

وأضاف أن سبب تراجع السكة الحديد طوال السنوات الماضية راجع إلى أن الدولة اعتمدت على السكة الحديد كوسيلة من وسائل دعم المواطن الأمر الذي أدى إلى تراجع عائدات السكة الحديد وتسبب في العديد من الخسائر، بالإضافة إلى عدم تطوير للسكة والقطارات وأدى إلى تراجع مكانة السكة الحديد بين وسائل النقل الأخرى وهذا الأمر تسبب في العديد من حوادث القطارات طوال سنوات الماضية.

عضو الجمعية العامة للنقل البري يطالب بتحويل السكك الحديدية من هيئة لشركة

وقال اللواء عادل الخولي من المتوقع خلال المرحلة القادمة إن يتم تغيير مفهوم الهيئة وتحويلها إلى شركة أو عدد من الشركات -على حد تعبيره - حتى تستطيع الدولة طرح الاسهم الخاصة بها في البورصة المصرية من أجل تحقيق دخل ومورد للهيئة،وأن عملية تحويل الهيئة إلى شركة سوف يسهم في التعاون مع القطاع الخاص لسهولة الإجراءات الخاصة بالتعاون بين الشركات على عكس الهيئة المقيدة ببعض الاجراءات الحكومية المعقدة.

وأوضح اللواء عادل الخولي أن جميع دول العالم تتعامل بناءً على هذا المبدأ في التعامل مع القطاعات التابعة لها حيث تحول الدولة القطاعات إلى شركات تدير مواردها الخاصة بناء على مبدأ الاقتصاد الحر، وأن ما يهم المواطن من استخدام السكة الحديد هو وجود خدمة مميزة بالإضافة إلى سعر مناسب مقارنة بوسائل المواصلات الأخرى، وأن الدولة تستطيع تحصيل المبالغ التي تم صرفها على تطوير السكة الحديد من هذه الشركات.

خطة السكة الحديد للاستفادة من أسعار الخردة المرتفعة

وكانت هيئة السكة الحديد أعلنت عن مزاد لبيع الخردة في أغسطس الماضي لبيع عدد من اللوطات من الخردة بواقع 2300 طن، وذلك ضمن خطة الهيئة للاستفادة من أسعار الخردة المرتفعة من ناحية، بالإضافة إلى التخلص من الأصناف الراكدة من ناحية أخرى.

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هيئة السكة الحديد تعلن عن مزايدة لبيع 1000 طن خردة

وأوضحت الهيئة أن تلك اللوطات بورش العباسية، وأبي غاطس، وأبي زعبل، وبولاق بشركة أيرماس، وكوم أبو راضي، ومنطقة قنا وأسيوط والإسماعيلية وورش جبل الزيتون والزقازيق والأقصر، وورش شبرا، وورش طنطا، لافتةً إلى تنوع الكميات المباعة بين قضبان وعربان بضائع وعربات ركاب ومعدات مختلفة مستغنى عنها.

كما حددت هيئة السكة الحديد مزايدة أخرى لبيع 1000 طن خردة حديدية عبارة عن قضبان بأطوال وأوزان ومقاسات مختلفة، وعربات ركاب، وعربات بضائع، وفلنكات صلب وبواجي وأوضحت الهيئة أنه سيتم عملية البيع طبقا للمادة 143 من لائحة التعاقدات الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٩١ لسنة 2021، والقانون رقم 182 لسنة 2018.

أكبر صفقة خردة، فيتو

340 مليون جنيه قيمتها، أكبر صفقة خردة في تاريخ السكة الحديد

وزارة النقل باعت فى مارس 2019 خردة للسكة الحديد بقيمة 340 مليون جنيه؛ وهى تعد أكبر الصفقات التى يتم بيعها من خلال الكمية والحجم، إذ بلغت 60 ألف طن، وقامت بتخريد 220 عربة قطار خلال 2021 وخروجها من الخدمة نهائيًا، بعد التأكد من عدم صلاحيتها بورش الصيانة التابعة للهيئة، بالتزامن مع تنفيذ خطة تحديث أسطول القطارات وتركيب عربات حديثة مختلفة الدرجات.

تخريد 600 عربة أخرى خلال العام 2022

كما تم تخريد 600 عربة أخرى خلال العام 2022، باكتمال خطة استبدال القطارات الحالية بأخرى روسية ومُحسنة "تحيا مصر" ودرجة ثالثة مكيفة التى تعتبر خدمة جديدة تدخلها السكة الحديد لأول مرة بداية، حيث يتم حاليًا تجهيز أول قطار درجة ثالثة مكيفة واختباره استعدادًا لدخول الخدمة.

و تسعى الحكومة لإحلال وتجديد معظم أسطول السكة الحديد من العربات والقطارات،وتبلغ تكلفة تنفيذ برنامج تطوير السكة الحديد 56 مليار جنيه، موزعة على شراء 1300 عربة جديدة، و250 جرارا، إلى جانب تجديد 1200 كيلو، وكهربة إشارات خطوط الشبكة.