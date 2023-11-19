الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السكة الحديد: وقوف قطارات التالجو بمحطة المنيا كخدمة جديدة

قطار،فيتو
قطار،فيتو

قررت  وزارة النقل ممثلة  فى هيئة السكة الحديد باستمرار تحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وأعلنت  الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن وقوف قطاري 2030 / 2031 مكيف تالجو القاهرة  / أسوان ١ والعكس بمحطة المنيا وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 1 / 12 / 2023، ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطارات أرقام (141 – 164 – 1015 – 188) طبقًا للجداول المرفقة.

 خطوط السكة الحديد 

وجدير بالذكر بأنه يتم تشغيل عدد 6 قطارات  تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بشكل يومي على الوجهين البحرى والقبلى ( 6 رحلات على خط القاهرة / الإسكندرية + 2 رحلة على خط القاهرة / أسوان )

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وحيث تقدم هذه القطارات أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وتشكل طفرة ونقلة نوعية كبيرة في قطارات سكك حديد مصر حيث تتميز بتقنيات تكنولوجية حديثة ومتطورة  وتحتوي علي أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات مما يحقق أقصى قدر من الراحة في السرعات العالية وتحتوي أيضا علي كراسي مخصصة لذوي الهمم بالإضافة إلى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى وشاشة مركزية بعربات الدرجة الثانية ونظام إنذار حريق للحفاظ على أمن وسلامة الركاب ونظام واي فاي وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين السادة الركاب ودورات مياه باحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم.

وتسعى الهيئة جاهدة علي تقديم افضل خدمة لجمهور الركاب لتوفير سبل الراحة.

الهيئة القومية للسكك الحديدية

على صعيد آخر أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل تعليمات مشددة لقائدي القطارات، بضرورة مراجعة القطار قبل التحرك من المحطة والالتزام بتعليمات التشغيل ومراجعة أجهزة الأمان على متن القطار بما يساهم في وصول الرحلات بشكل آمن.

وخفضت الهيئة القومية للسكك الحديدية، سرعة القطارات في مداخل القرى والمزلقانات بسبب الطقس والإصلاحات في بعض المواقع للحفاظ على سلامة الركاب وسلامة حركة القطارات على مستوى الجمهورية.

وشدد المهندس كامل الوزير وزير النقل على ضرورة تشغيل كافة أجهزة التحكم بالقطارات والعمل على خفض معدلات تأخيرات القطارات فى ظل وصول دفعات جديدة من الجرارات والعربات الجديدة والتي تساهم فى رفع مستوى الخدمة.

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