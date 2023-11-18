تهدد الحياة والممتلكات العامة.. النقل تحذر من السلوكيات السلبية التي تضر بالسكك الحديدية.. والوزير: لا تهاون مع من يخالف اللوائح

حملات التوعية بالسكة الحديد، عانت هيئة السكك الحديدية من العديد من السلوكيات السلبية من قبل الركاب أو المواطنين، وعدم الاستخدام الأمثل لمرافق الهيئة داخل القطارات والمحطات التابعة لها، ورصدت الهيئة في الفترة الأخيرة العديد من هذه السلوكيات.

كان أبرز هذه السلوكيات التعدي على أراض تابعة لهيئة السكك الحديدية، والتعدي المستمر على القطارة برشقها بالحجارة، بالإضافة إلى التعدي على المزلقانات بطرق غير شرعية، والتدخين داخل القطارات، والتسطيح أعلى العربات، وغيرها من السلوكيات التي تعطل سير القطارات وتسبب إزعاجا للركاب

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وزير النقل،فيتو

وزير النقل: لا تهاون في تطبيق الغرامات على من يخالف اللوائح

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أنه لا تهاون في تطبيق الغرامات على كل من يرتكب أي من السلوكيات المخالفة لقواعد تشغيل القطارات، لأن هذا الأمر يمس مصلحة الدولة، وأن القضاء على مثل هذه السلوكيات جاء نتيجة التهاون في فرض العقوبات على مر السنوات السابقة.

وأضاف وزير النقل أن هناك تعاونا كبيرا مع المؤسسات الدينية الممثلة في وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية للقيام بالعديد من حملات التوعية داخل القرى والمدن، للتأكيد على أهمية دور المواطن في الحفاظ على مرافق الدولة وعدم العبث بها واستخدامها الاستخدام الأمثل والتخلي عن بعض السلوكيات الخاطئة حتى لا يتعرض المواطن نفسه الغرامات الفورية وعرقلة عملية التطوير التي تشهدها السكة الحديد الآن.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن تطبيق الغرامات ليس هو الحل الأمثل ، بل لابد من العمل على تعديل هذه السلوكيات بما يخدم مصلحة الهيئة، وأنه لابد من القيام بعمل العديد من حملات التوعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والقيام بعمل لقاءات مع الركاب وتوزيع إرشادات للقضاء على مثل هذه السلوكيات.

اللواء سعيد طعيمة،فيتو

رئيس لجنة النقل السابق: غرامات السكة الحديد ليست حل لتعديل السلوك ولابد من نشر الوعي

اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل السابق بمجلس النواب أكد لفيتو أن العقوبات والغرامات التي تفرضها هيئة السكة الحديد ليس كافية لتعديل سلوكيات المواطنين، وأن التركيز على وعي المواطنين هو الأهم في تعديل السلوكيات،وأن السكة الحديد شهدت في الفترة الأخير تطورًا كبير في الالتزام بمواعيد القطارات وتحسين مستوى الخدمة مما دفعه إلى التردد على السكة الحديد في الفترة الأخير بصورة كبيرة.

وأشار رئيس لجنة النقل السابق إلى أن الحملات التي تقوم بها هيئة السكة الحديد في الفترة الأخير لم تؤتي ثمارها بالشكل المطلوب لان هناك بعض السلوكيات التي لم تتغير حتى الآن، نتيجة أن هذه الحملات موجهة الى فئة معينة من المجتمع،وأن الاعتماد على الشركات الخاصة في القيام بعمل حملات التوعية هو الحل الأمثل للقيام بتعديل سلوكيات الأفراد.

وأكد اللواء سعيد طعيمة على أهمية تعظيم دور المؤسسات في التعاون في مثل هذه الحملات مثل المدارس والجامعات وكذلك المؤسسات الدينية المختلفة من أجل النهوض بمستوى الوعي،وعدم انحصار هذه الحملات على مواقع التواصل الإجتماعي فحسب بل لابد من الوصول إلى المواطنين والتحدث معهم وإظهار التقدم الكبير في القطارات والمحطات التابعة للهيئة.

حملة سلامتك تهمنا،فيتو

هيئة السكة الحديد الحفاظ على الممتلكات العامة واجب وطني

وقامت هيئة سكك حديد مصر بعمل مبادرة تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

وأشارت هيئة سكك حديد مصر في بيان صدر عنها إلى أن السكة الحديد ملكية عامة للشعب وأن مسئولية الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة بين الهيئة التي تنفذ مشروعات ضخمة لتحسين الخدمات المقدمة وتقديم كافة التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة وبين المواطنين من خلال الحفاظ على الممتلكات العامة والبعد عن السلوكيات السلبية عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية والتي تسبب أضرارًا جسيمة للمواطنين وممتلكات هيئة السكك الحديدية.

وتستخدم الهيئة كافة المنصات التابعة لها على مواقع التواصل الإجتماعي في نشر العديد من الصور والفيديوهات التي تتناول بعض السلوكيات الركاب والمواطنين من أجل توعيتهم بأهمية التخلي عن هذه السلوكيات وعدم العبث بمقدرات الدولة.

حملات توعية،فيتو

الغرامات الخاصة بهيئة السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، قائمة غرامات ركوب القطارات بدون تذكرة والتي تراوحت بين 15 جنيها وتصل إلى 100 جنيه.

ونشرت الهيئة قائمة الغرامات التي تضمنت ركوب القطار بدون تذكرة وإلقاء المخلفات على القطارات بالإضافة إلى تسطيح أعلى القطارات والتدخين.

وجاءت أبرز الغرامات كالتالي:

- ركوب قطارات تالجو والقطار الإسباني بدون تذكرة غرامة 70 جنيهًا.

- ركوب الدرجة الثالثة ذات التهوية الديناميكية غرامة 50 جنيهًا.

- القطارات العادية بدون تذكرة غرامة 30 جنيهًا.

- التدخين داخل القطارات والمحطات غرامة 100 جنيًا.

- القاء المخلفات أو الأوراق أو البصق داخل المحطات والقطارات 50 جنيهًا.

- الركوب على أسطح القطارات أو بين العربات أو في أي مكان من شأنه تعريض مسير القطارات للخطر 200 جنيهًا.

- حمل المواد القابلة للاشتعال 200 جنيهًا.



- نقل الحيوانات الأليفة داخل القطارات 421 جنيهًا.



- حمل الأمتعة أو الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة 50 جنيهًا.



- العبور من البوابات الإلكترونية بدون تذكرة 25 جنيهًا.



- النزول أو الصعود من القطارات أثناء المسير 50 جنيهًا.

وسعت الهيئة في الآونة الأخيرة الى تحديث معايير السلامة والأمان من خلال مجموعة من الإجراءات أهمها

- تطوير أنظمة الصيانة والتجديد للسكة والجرارات والعربات، باستخدام التقنيات الحديثة، ورفع كفاءة الورش والإدارات المختصة بالهيئة.

- تطوير المزلقانات.

- تطوير نظم الإشارات.

- تطوير نظم الحماية الآلية وتطوير نظم التحكم الآلى.

- تأهيل العنصر البشرى لجميع العاملين بالهيئة، خاصة فى منظومة السلامة والأمان.

- تحديث لوائح التشغيل، خاصة تلك التى تنظم منظومة السلامة وآليات المتابعة والتفتيش.