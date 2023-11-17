وزارة النقل: 54 محطة قطار تعمل بالكروت الذكية لسداد قيمة التذاكر
أعلنت وزراة النقل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن إتاحة الدفع بالكروت الذكية (كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى (ال POS) لسداد قيمة التذاكر.
وأشارت الوزارة الي أن إجمالي عدد ماكينات الدفع بلغ 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية، بعدد 54 محطة كمرحلة أولى، على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعًا، مما يتيح الدفع نقدًا أو عن طريق الكروت الذكية.
وأكدت الوزارة أن التحديث الذى تقوم به الهيئة القومية لسكك حديد مصر جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير النقل بمواكبة التطور العلمى واستخدام أحدث النظم العالمية فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتيسيرًا على جمهور الركاب
وأضافت الوزارة أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدًا من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقًا لقواعد وتعليمات الهيئة.
وفي سياق آخر كان وزير النقل أعلن عن مشروع الكرت الموحد في وسائل المواصلات لما يحققه من مزايا في إطار التزام مصر بالمعايير الدولية واتباعا لاستراتيجية مصر 2030 الملتزمة بأهداف التنمية المستدامة العالمية والتي تعمل على توحيد طريقة الدفع لوسائل النقل المختلفة مثل خطوط مترو الأنفاق، خط القطار الكهربائي الخفيف، باصات النقل الجماعي العامة والخاصة، خطوط المونوريل، ومسار الأتوبيس الترددي السريع، والتي سيتم الدفع لها بكارت ذكي موحد لكل هذه الوسائل.
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