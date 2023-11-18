تفاصيل معاناة الركاب بسبب مقاعد القطار الروسي وعربات البوفيه.. مصادر: هيئة السكك الحديدية تستجيب لشكاوى المواطنين وتستعين بشركة مصرية

القطار الروسي، سعت هيئة السكك الحديدية إلى تحديث أسطول العربات الخاصة بها من خلال القيام بالعديد من التعاقدات على شراء مجموعة من العربات الحديثة والمتطورة بالتعاون مع العديد من الدول الرائدة في هذا المجال ولم تكتفي بهذا الجانب فسحب بل قامت بالعمل على تطوير الورش الخاصة بها ورفع كفاءتها حتى تستطيع اعادة تأهيل الأسطول القديم بما يتناسب مع احتياجات الركاب.

تحالف روسي مجري لتصنيع القطار الروسي المصرية

وضمت عمليات التعاقد شراء القطار الروسي بالتعاون بين كل من مصر وروسيا والمجر، وقالت شركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية المجرية، إنه لأول مرة في روسيا يتم تصنيع عربات سكك حديد مقاس 1435 مم إلى دول خارجية، ومنها مصر،تم مراعاة المواصفات والشروط المصرية.

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مقاعد الركاب بالقطار الروسي،فيتو

مُعاناة الركاب من مقاعد القطار الروسي وعربات البوفيه

ساهم القطارالروسي في تحسين مستوى الخدمة على خطوط السكة الحديد، ولكن أظهرت التجربة الأولى لتشغيل القطارات مُعناة الركاب من المقاعد الموجودة داخل القطار، وتحديدًا في المناطق البعيدة حيث أظهر الركاب انزعاجهم الشديد من تصميم المقعد والمسافة القصيرة بين المقاعد بعضها البعض داخل العربة الواحدة مما سبب المعاناة شديدة للركاب بالإضافة الي وجود قصور في الخدمة المقدمة في بعض القطارات وداخل عربات البوفيه.

الهيئة تستجيب لشكوى المواطنين وتستعين بشركة مصرية لتعديل المقاعد

أكد مصادر لـ"فيتو" داخل هيئة السكة الحديد أن هناك اتفاق تم مع شركة مصرية من أجل تعديل المقاعد الخاصة بالقطارات الروسية التي سوف يتم استلامها في الفترة القادمة على أن يتم وضع خطة لرفع كفاءة المقاعد للقطارات الروسية الموجودة في الخدمة وأن التعديل في المقاعد تتمثل في زيادة إنحناء المقعد وتعديل المسافات بين المقاعد داخل العربة الواحدة.

وأشار إلي أنه تم رصد شكوي المواطنين فيما يتعلق بعربات البوفيه الموجود داخل القطارات الروسي ويتم حاليا رفع كفاءة هذه العربات،ويتم العمل على زيادة أعداد المقاعد داخل عربات البوفيه بالإضافة الى تحسين مستوى الخدمة تحديدًا في المناطق والمسافات البعيدة لتقديم خدمة أفضل للركاب.

أعمال شركة تراست المصرية ،فيتو

شركة تراست تؤكد على وجود مباحثات مع وزارة النقل

وكانت شركة تراست المصرية أكدت أن هناك مباحثات مع وزارة النقل في هذه الفترة لتقديم كافة أنواع الدعم والمساهمة في تقديم منتجات على طراز فريد إلى وسائل النقل الجماعي بدءا من قطارات السكك الحديدية ووصولًا إلى أتوبيسات السوبر جيت وغيرها، وبالأخص تعديل مقاعد القطارات الروسية بعد شكوى العديد من المواطنين.

وأكدت الشركة في فعاليات المعرض الدولي للنقل الذكي، أن التعاون مع وزارة النقل بمثابة خطوة كبيرة في سبيل توطين صناعة النقل في مصر، مشيرة الى جاهزية الشركة في أي تصنيع أو تعديل أو توريد لكافة وسائل النقل.

وزير النقل،فيتو

القطارات الروسية هي الصفقة الأكبر في تاريخ الهيئة

وتعتبر صفقة القطارات الروسية هي الأكبر في تاريخ هيئة السكك الحديدية حيث قدرت قيمتها 1.065 مليار يورو، ويتم تمويلها عبر قرض ميسر مقدم من "بنك أكزيم المجرى-الروسي"، ومن المتوقع اكتمال توريدها نهاية هذا العام عام.

وأشار الفريق كامل الوزير في تصريحات سابقة الى أن الصفقة ضمت 1350 عربة، قائلا: «تعاقدنا على 50 عربة للبوفيه جديدة لتشغيلها فى 50 قطارا» تنوعت الصفقة ما بين قطارت عربات روسية مكيفة ذات الدرجة الأولى والثانية الفاخرة وعربة ذات تهوية ديناميكية.

اكتمال توريد القطارات الروسي ب نهاية عام 2023

وكانت الوفود الفنية من هيئة السكك الحديد المصرية قامت بمراجعة الرسومات والتصميمات الخاصة بالبواجي ودوائر الهواء، وكذلك الاطلاع ومراجعة كل الرسومات والتصميمات الخاصة بهياكل العربات.

وبلغت تكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ الهيئة المصرية وتبلغ 1.065 مليار يورو، ويتم تمويلها عبر قرض ميسر مقدم من "بنك أكزيم المجري-الروسي"، ومن المتوقع اكتمال توريدها نهاية عام 2023.