الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

التعليم العالي تغلق كيانا وهميا بالغربية وتطالب الطلاب بمراجعة القوائم المعتمدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، فيتو

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المُسماة " فاندمنتال للتدريب"، والكائن مقرها في (عمارة التكية – شارع مسجد المنشاوي – الدور الرابع – طنطا – محافظة الغربية)، وتدعى قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، والدبلومات الفنية، وما يعادلها دون التقيد بسنة التخرج أو السن، وبحد أدنى 50%، وأن الدراسة بها لمدة عامين بأقسام ( ضيافة جوية – ضباط ملاحة بحرية - تمريض – مختبرات وأشعة – تركيبات أسنان – إدارة أعمال – صحافة وإعلام – سياحة وفنادق - هندسة بترول – مساحة وخرائط – تكنولوجيا المعلومات )، كما تروج لنفسها بأنها تقدم لدارسيها مميزات تتضمن، منح شهادة تدريب نظري وعملي، وشهادات خبرة مُعتمدة، وكارنيه مزاولة مهنة، فضلًا عن منح شهادة دولية مُوثقة، بالإضافة إلى تغيير المسمى الوظيفي بالبطاقة.

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التعليم العالي تطالب أولياء الأمور والطلاب بمراجعة القوائم المُعتمدة

ووجه د. أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، والتي أكدت على مخاطبة  الدكتور محافظ الغربية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ الغلق، وما تراه المحافظة في هذا الشأن.

تكثيف الرصد الإعلامي للأنشطة الدعائية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

التعليم العالي تطالب أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:

 موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي

وزير التعليم العالي يغادر إلى اسكتلندا للمشاركة في مؤتمر نحو العالمية

التعليم تطلق برنامج تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة

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