الأحد 19 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تقارير عبرية تزعم موافقة مجلس وزراء الاحتلال على إدخال الوقود إلى غزة بضغط أمريكي

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، كشفت تقارير إعلامية عبرية، اليوم الأحد، عن موافقة المجلس الوزاري السياسي الأمني ​​الموسع في الاحتلال الإسرائيلي على إدخال الوقود إلى قطاع غزة.

إدخال الوقود إلى قطاع غزة 

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بأن المجلس الموسع وافق في نهاية اجتماع استمر نحو 6 ساعات ونصف على قرار المجلس الوزاري المصغر بالامتثال للطلب الأمريكي وإدخال كمية محدودة من الوقود إلى القطاع.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك عددا من وزراء اليمين المتطرف عارضوا ذلك القرار وهم: وزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير ووزيرة المواصلات ميري ريجيف، كما امتنع الوزير وعضو مجلس الحرب جدعون ساعر عن التصويت.

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وفي وقت سابق كشف بيني جانتس، عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية ووزير الحرب السابق، أن مجلس إدارة الحرب في دولة الاحتلال قرر بموافقة كافة أعضائه تزويد المنظمات الدولية في غزة بـ60 ألف لتر وقود في الـ48 ساعة القادمة.

إدخال الوقود إلى جنوب قطاع غزة 

وأكد جانتس في بيانه، أن الموافقة على عملية النقل جاءت لمرة واحدة بناء على طلب أطراف دولية لغرض تشغيل مرافق التحلية والصرف الصحي، ولاحتياجات إضافية للمؤسسات العاملة في جنوب قطاع غزة.

وفي السياق ذاته زعم  رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، أنهم وافقوا على مقترح أمريكي بإدخال حاويتي وقود منعا لانتشار الأوبئة.

وعلق رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلًا: "لقد أصدرنا تعليمات لسكان غزة بالوصول إلى جنوب القطاع الذي تم تحديده على أنه منطقة آمنة، وهناك فقط يمكن تقديم المساعدات الإنسانية لهم- بحسب تعبيره".

كما اشترط المسئول الإسرائيلي عدم وصول المساعدات لحماس قائلًا: "وذلك بشرط توضيحنا الليلة الماضية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه إذا وصلت المساعدات إلى حماس، فإنها ببساطة لن تصل- في أشارة إلى قصفها- داخل القطاع- على حد ادعاءاته".

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عودة خدمات الاتصالات جزئيا في غزة بعد دخول كمية محدودة من الوقود

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أعضاء يهود في الكونجرس الأمريكي يضغطون لإدخال الوقود إلى غزة

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