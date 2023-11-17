الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال دمر 40% من منازل شمالي قطاع غزة

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

العدوان البري على غزة، قال رئيس وزراء فلسطين، محمد أشتية، اليوم الجمعة: "نأمل أن تعترف أوروبا بدولة فلسطين وإيجاد مسار سياسي لإنهاء الاحتلال".


مطالب باعتراف أوروبي بدولة فلسطين 


وأضاف رئيس الوزراء  الفلسطيني، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "نطالب إسرائيل بعودة النازحين إلى بيوتهم في شمال غزة" موضحا أن قطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة جريمة حرب. 
وتابع محمد أشتية: "ما يجري في قطاع غزة هو نتاج للسياسات الإسرائيلية ونريد بحث جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن نحو 40% من المنازل شمالي قطاع غزة تم تدميرها، مطالبا  بوقف إطلاق نار فوري في غزة والسماح بدخول المساعدات.
وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن كل المستشفيات في قطاع غزة خرجت عن الخدمة.

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مشكلة المياه الملوثة في غزة


بدورها، أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ والشديد بخصوص انتشار الأمراض في غزة.

وأمس، قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن المؤسسة أصدرت تحذيرًا قبل يومين والمفوض العام تحدث عن نقص الوقود الذي يشغل محطات المياه والصرف الصحي والمشافي والمخابز واليوم انتهى الوقود.

وأضاف أبو حسنة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج “مصر جديدة” الذي يذاع عبر قناة “etc”: ٧٠٪ من الفلسطينيين لا يستطيعون الحصول على الماء النظيف ويستخدمون المياه الملوثة للشرب.

انتشار الأمراض في غزة


وأشار إلى أن: "هناك ٦٠ محطة صغيرة و٣ محطات كبيرة للصرف الصحي توقفت واليوم شوارع قطاع غزة تغمرها مياه الصرف الصحي والمجاري وعمليا هذا سبب انتشار الكثير من الأمراض في قطاع غزة وفي مراكز الإيواء".

وأكد أن هناك ٨٠٠ ألف نازح في ١٥١ مدرسة هؤلاء ينقصهم كل شيء وأيضًا بدأت الأمراض تنتشر.

ولفت إلى أن الوضع في جنوب قطاع غزة التي نزح إليها الفلسطينيون باعتبار أنها منطقة آمنة أصبحت منطقة لا تطاق وبها انهيار سكاني كبير.

انقطاع خدمات الاتصالات في غزة


وقالت مديرة الإعلام لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "أونروا"، جولييت توما، إن هناك دمارا في غزة "وكأن زلزالا ضربها، لكنه من صنع الإنسان، وكان من الممكن تجنبه تماما".

وأضافت توما، في تصريح لها عبر اتصال مرئي لصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، رفقة مسؤولة الوحدة الإقليمية للإعلام في برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة، أن خدمات الاتصالات مقطوعة حاليا في غزة للمرة الرابعة منذ 7 أكتوبر، مؤكدة عدم إمكانية تنسيق وتوزيع المساعدات الإنسانية جراء ذلك.

ولفتت إلى أن سكان غزة يعيشون جحيما منذ 6 أسابيع، قائلة: "نرى استخدام المياه والوقود والغذاء والمساعدات الإنسانية سلاحا في غزة".
 

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