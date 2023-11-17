إليسا تفتح النار على منتقدي إحيائها حفلات في أحداث غزة: مش هوقف شغلي
خرجت الفنانة اللبنانية إليسا، عن صمتها للحديث عن استيائها الشديد من الأوضاع الراهنة في موطنها لبنان، مؤكدة أنه مهما حاول النظام التشويش على أصوات الشعب فإنه لن ينجح.
في هذا السياق، كتبت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة X تويتر سابقًا: صار وقت إلغاء المحاكم الاستثنائية، العمالة هي بس تشتغل ضد مصلحة بلدك، وهذا لا يشبه ليال لي هي صورة للنجاح الإعلامي اللبناني بالاغتراب.
وأضافت إليسا بقولها: كلنا بعز الحرب كانوا الفنانين مستمرين لأن ده شغلنا وده رزقتنا ومش هيوقف كرمال كام حد فاشل وفاضي بيحكي.. محدش يزايد علينا بوطنيتنا ومواقفنا! نقطة على السطر.
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