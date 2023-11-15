"بالتل" تعلن قطع جميع الاتصالات في غزة خلال ساعات بعد نفاد مخزونات الوقود

حذرت الصفحة الرسمية لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" اليوم، من انقطاع جميع الاتصالات في قطاع غزة، خلال الساعات القليلة القادمة.

قطع جميع الاتصالات فى غزة

وقالت الصفحة، نأسف للإعلان عن توقف كافة المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات) مما سيؤدي إلى توقف كافة خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة.

تطورات اقتحام مستشفى الشفاء

مستشفى الشفاء، أكد مارك ريجيف كبير مستشاري رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عمليتنا داخل مستشفى الشفاء لا تزال مستمرة.

اعمال حماس العسكرية

وزعم كبير مستشاري بنيامين نتنياهو، أن حركة حماس تستعمل مستشفى الشفاء لصالح أعمالها العسكرية.

أسلحة داخل مستشفى الشفاء

وأدعى “رجيبف”: عثرنا على أسلحة داخل مجمع الشفاء الطبي في غزة.

ووجهت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكلية، اليوم، تحذيرا من مجزرة قد ترتكب داخل مستشفى الشفاء، بعد اقتحامها من قبل جيش الاحتلال، مع الساعات الأولى لفجر الأربعاء.

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وقالت مي الكلية، في بيان، صادر عنها، إن "الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي يتحملون المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية والنازحين في مجمع الشفاء الطبي، محذرة من مجزرة قد ترتكب داخله.

اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء الطبي بغزة



وأشارت وزير الصحة الفلسطينية، إلى أن "التحرك الخجول وكذلك الصمت الكامل لبعض الدول شجعت الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المجمع الطبي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

ولفتت وزيرة الصحة بالسلطة الفلسطينية، إلى أن جيش الاحتلال قتل 198 طبيبًا وممرضًا ومسعفًا، واستهدف 55 سيارة إسعاف، وأخرج 25 مستشفى عن الخدمة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وشدد على إنه من الضرورة التحرك الفاعل والسريع لإنقاذ المرضى والطواقم الطبية والنازحين، وتأمينهم، وتحييدهم عن أي تحركات عسكرية، وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

آلاف المرضى والنازحين داخل مستشفى الشفاء الطبي



واقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مجمع الشفاء الطبي، بينما كان المجمع لا يزال يحتضن آلاف المرضى والمصابين والنازحين، والعشرات من جثث شهداء الغارات الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.



وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، زعم مسؤول في جيش الاحتلال إن القوات عثرت على أسلحة و"بنية تحتية خاصة بعناصر المقاومة" خلال مداهمة في منطقة واحدة محددة داخل مستشفى الشفاء.



وأضاف المسؤول، في تصريحات للصحفيين، أنه لم يحدث أي قتال داخل مجمع المستشفى بعد أن وصل الجنود خلال الليل، كما لم يقع أي احتكاك مع الطواقم الطبية أو المرضى الذين قال إنهم موجودون في قسم آخر من المجمع.



في مقابل ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس إن "جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على العديد من المرضى والجرحى والنازحين وعدد من الطواقم الطبية والتمريضية داخل مجمع الشفاء الطبي".