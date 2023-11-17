الجمعة 17 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوافق على إدخال حاويتي وقود إلى غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

زعم  رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اليوم الجمعة، أنهم وافقوا على مقترح أمريكي بإدخال حاويتي وقود منعا لانتشار الأوبئة.

 

 وقبل وقت سابق، علق  رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلًا: "لقد أصدرنا تعليمات لسكان غزة بالوصول إلى جنوب القطاع الذي تم تحديده على أنه منطقة آمنة، وهناك فقط يمكن تقديم المساعدات الإنسانية لهم- بحسب تعبيره".

 

كما اشترط المسئول الإسرائيلي عدم وصول المساعدات لحماس قائلًا: "وذلك بشرط توضيحنا الليلة الماضية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه إذا وصلت المساعدات إلى حماس، فإنها ببساطة لن تصل- في أشارة إلى قصفها- داخل القطاع- على حد ادعاءاته".

 

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دخول المساعدات العالقة لـ غزة

وتعرقل إسرائيل دخول المساعدات العالقة في الجانب المصري، لتمرير مخططها بتهجير سكان شمال غزة إلى جنوب الوادي، ودفعهم للتهجير داخل سيناء المصرية، لتنفيذ مؤامرة الوطن البديل، وتشترط مصر وقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات إلى المدنيين العزل، قبل السماح بإجلاء الجنسيات الأجنبية بما فيهم الأمريكية.

 

وتطرق رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن قائلًا: "إسرائيل لن تكون وحدها، القوة الأمريكية موجودة وهي جاهزة".

 

وعدد تساحي هنغبي ما فعله بايدن من أجل الكيان الصهيوني منذ بداية عملية طوفان الأقصى، مبينًا أنه أصدر تعليماته في بداية الحملة بتزويد جيش الدفاع الإسرائيلي على الفور بجميع احتياجات الحرب، مبينًا انها تعليمات مثيرة وحيوية بالنسبة لإسرائيل لتحقيق أهداف الحرب، وبالفعل يتم تنفيذها دون تأخير.

 


وأكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن بعض من هذه التدابير مستخدمة بالفعل حاليًا، وسيصل جزء آخر قريبا، مشيرًا إلى وجود  قوة جوية هائلة تم وضعها أمام لبنان وإيران، وهي أكبر حاملة طائرات في العالم "فورد" موجودة في إسرائيل بالفعل وحاملة طائرات ثانية "أيزنهاور" في طريقها إلى الخليج العربي بسرعة قياسية.

 

واعتبر هنغبي أن وجود حاملة الطائرات الأمريكية رسالة إلى من أسماهم باعداء إسرائيل، أنهم إذا انضموا إلى الهجوم، فإن الولايات المتحدة مستعدة للتدخل وأن إسرائيل لن تكون وحدها.

 

زيارة بايدن سابقة تاريخية في تاريخ حروب إسرائيل

واستكمل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قائلًا: "غدًا، ولأول مرة في تاريخ حروب إسرائيل، سيصل زعيم من أعظم قوة في العالم، ليكون معنا في الأوقات الصعبة، وهو أيضًا بيان سياسي وعملي يعبر في الواقع عن التماهي مع التصميم الذي نظهره  لتحقيق أهداف الحرب حتى النصر الكامل.

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