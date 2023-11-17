السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

عودة خدمات الاتصالات جزئيا في غزة بعد دخول كمية محدودة من الوقود

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أعلنت شركتا الاتصالات الرئيسيتان في قطاع غزة، بالتل وجوال، في بيان اليوم الجمعة عودة خدمات الاتصالات بشكل جزئي في قطاع غزة بعد دخول كمية محدودة من الوقود عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وذكرت الشركتان في البيان "نود الإعلان عن بدء عودة خدمات الاتصالات (الثابت والخلوي والإنترنت) بشكل جزئي في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة، وذلك بعد أن تم توفير كمية محدودة من الوقود عن طريق وكالة الغوث (الأونروا)".

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الأمم المتحدة الفلسطينيين أونروا أمم المتحدة غزة في قطاع غزة فلسطين

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