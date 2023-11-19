فوائد قشر الموز، لصحة الجهاز الهضمي والقلب

فوائد قشر الموز، من الأمور التي قد يستغربها البعض، في حين ان فوائد قشر الموز لا تقل أهمية عن فوائد الموز نفسه، وهو ما قد يجهله الكثيرين، فهو مصدر جيد للعناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف والبوتاسيوم والفيتامينات B6 وC كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من التلف.



فوائد قشر الموز

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد قشر الموز للصحة مذهلة، وهو ما تستعرضه فيما يلي.

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تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يحتوي قشر الموز على نسبة عالية من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم حركة الأمعاء والتخفيف من الإمساك. كما أنه يحتوي على إنزيمات يمكن أن تساعد في تكسير الطعام.

تحسين صحة القلب

يحتوي قشر الموز على البوتاسيوم، وهو معدن مهم لصحة القلب. يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم ومنع تصلب الشرايين. كما أنه يحتوي على مركبات نباتية يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز صحة العظام

يحتوي قشر الموز على فيتامين C، وهو فيتامين أساسي لتكوين الكولاجين، وهو بروتين مهم لصحة العظام. كما أنه يحتوي على مركبات نباتية يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تحسين صحة الدماغ

يحتوي قشر الموز على فيتامين B6، وهو فيتامين أساسي لوظائف الدماغ. يساعد فيتامين B6 على إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي مهم لتنظيم المزاج والنوم. كما أنه يحتوي على مركبات نباتية يمكن أن تساعد في حماية الدماغ من التلف.

تعزيز صحة البشرة

يحتوي قشر الموز على فيتامين C، وهو فيتامين أساسي لصحة البشرة. يساعد فيتامين C على إنتاج الكولاجين، وهو بروتين مهم للحفاظ على صحة البشرة. كما أنه يحتوي على مركبات نباتية يمكن أن تساعد في حماية البشرة من أشعة الشمس والتلوث.

تعزيز صحة الشعر

يحتوي قشر الموز على البوتاسيوم، وهو معدن مهم لصحة الشعر. يساعد البوتاسيوم على تنظيم مستويات السوائل في الجسم، مما يساعد على الحفاظ على صحة الشعر. كما أنه يحتوي على مركبات نباتية يمكن أن تساعد في تقليل تساقط الشعر وتلفه.

قشر الموز

كيفية تناول قشر الموز

يمكن تناول قشر الموز نيئًا أو مطبوخًا. يمكن أيضًا تجفيفه أو تحويله إلى مسحوق.

فيما يلي بعض الطرق لتناول قشر الموز:

تقطيع قشر الموز إلى قطع صغيرة وتناوله نيئًا.

إضافة قشر الموز إلى عصائر الفاكهة أو العصائر.

خبز قشر الموز مع الموز أو الفواكه الأخرى.

تجفيف قشر الموز في الفرن أو في المجفف.

تحويل قشر الموز إلى مسحوق باستخدام الخلاط.

ملاحظات قبل استخدام قشر الموز

يجب غسل قشر الموز جيدًا قبل تناوله.

إذا كنت تعاني من حساسية من الموز، فقد تكون أيضًا حساسًا لقشر الموز.