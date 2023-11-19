مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، وأبرزها مباراة سيراليون ومصر

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد، العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم، وأبرزها مباراة إسبانيا ضد جورجيا والبرتغال مع أيسلندا فى تصفيات أمم أوروبا يورو 2024، فضلا عن مواجهة مصر مع سيراليون في تصفيات إفريقيا لكأس العالم.

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة



المجر والجبل الأسود – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

صربيا وبلغاريا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

بلجيكا وأذربيجان – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

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السويد وإستونيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أسكتلندا والنرويج – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

إسبانيا وجورجيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ليشتنشتاين ولوكسمبرج – الساعة 9:45 مساء

البوسنة والهرسك وسلوفاكيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

البرتغال وأيسلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة



بوروندي والجابون – الساعة 3 عصرا

موزمبيق والجزائر – الساعة 3 عصرا

زيمبابوي ونيجيريا – الساعة 3 عصرا

سيراليون ومصر – الساعة 6 مساء على قناة on time sport

السودان وجمهورية الكونغو – الساعة 6 مساء.

تصفيات أمم أوروبا 2024، شهدت التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى أمم أوروبا 2024 قبل جولتها الاخيرة تأهل 16 منتخبا إلى بطولة اليورو المقرر إقامتها في ألمانيا.

المتأهلون الي يورو 2024

وتأهل حتى الآن 15 منتخبا إلى النهائيات إلى جانب ألمانيا البلد المضيف ليصل عدد المتأهلين إلى 16 فريقا ويتبقى 8 مقاعد فقط يتم تحديد أصحابها خلال الجولة الأخيرة من التصفيات.

وتأهلت إلى نهائيات اليورو بعد الجولة التاسعة كل من: (ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - اسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا - الدنمارك - هولندا - رومانيا - سويسرا).