حسين ياسر المحمدي: تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر "إنجاز" لهذا السبب

أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، أن تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر مع معتمد جمال يعتبر إنجازا بسبب توليه المسئولية الفنية في وقت صعب.

وقال المحمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة نادي الزمالك: "معتمد جمال مدير فني مميز ولكنه جاء في وقت صعب ويجب أن نصبر عليه حتى يعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام نادي بيراميدز، والذي يملك مجموعة من اللاعبين المميزين والوصول إلى نهائي الكأس أمر ليس بالسهل وأعتبره إنجازًا".



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المحمدي: جماهير الزمالك الداعم رقم 1

وأشاد نجم الزمالك السابق، بجماهير القلعة البيضاء بسبب مساندتها للاعبين في ظل النتائج السلبية.

وقال المحمدي: "جماهير الزمالك دائما هي رقم واحد والداعم الأول للفريق، ودائمًا يكونون بجانب الفريق في أصعب الأوقات".

من جانب آخر، قال مصدر مسئول داخل الزمالك: إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، طالبوا الإدارة بدفع مستحقاتهم المتأخرة خلال الأيام القليلة القادمة.

المستحقات المتأخرة

وأشار المصدر إلى أن لاعبي الزمالك تلقوا أكثر من وعد من الإدارة الجديدة بصرف مستحقاتهم المتأخرة بعد الفوز في الانتخابات.

وتابع: لاعبو الزمالك تحدثوا مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول، من أجل الحديث مع الإدارة لصرف مستحقاتهم المتأخرة خلال الفترة القصيرة القادمة.

وواصل: رغم وعد اللاعبين في أكثر من مرة سابقة بصرف المستحقات المتأخرة إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم صرفها مما أثار غضب بعض اللاعبين.

ومن ناحية أخرى، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

ويستضيف إستاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري.

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

تنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.