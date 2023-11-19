الأحد 19 نوفمبر 2023
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رياضة

رومانيا تطيح بالكيان الصهيوني، وتتأهل لنهائيات اليورو وسويسرا تلحق بها

رومانيا والكيان الصهيوني،
رومانيا والكيان الصهيوني، فيتو

يورو 2024، حسم منتخب رومانيا بطاقة التأهل لبطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024) عن المجموعة التاسعة بفوزه على الكيان الصهيوني (2-1)، وذلك ضمن مواجهات الجولة التاسعة "قبل الأخيرة" من التصفيات التي أقيمت أمس السبت.

وقلب المنتخب الروماني تأخره أمام الكيان الصهيوني بهدف إلى انتصار غالٍ بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب بانشو أرينا في المجر.

وأكدت رومانيا تواجدها في ألمانيا صيف العام المقبل، بعد أن غابت عن المشهد في النسخة الأخيرة قبل 3 سنوات.

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مواجهات الجولة التاسعة "قبل الأخيرة"

ولحق برومانيا منتخب سويسرا بعد تعادله (1-1) أمام كوسوفو، وذلك ضمن مواجهات الجولة التاسعة "قبل الأخيرة" من التصفيات.
وبالتعادل الإيجابي (1-1) أمام كوسوفو حجزت سويسرا مقعدها وسط كبار القارة العجوز للمرة الثالثة علي التوالي.

واقتنصت رومانيا الصدارة بعد أن رفعت رصيدها إلى 19 نقطة بينما تراجعت سويسرا للمركز الثاني ب17 نقطة، قبل مواجهتهما الختامية في التصفيات والتي ستكون فقط لحسم الصدارة.

ويأتي في المركز الثالث الكيان الصهيوني 12 نقطة فيما تأتي كوسوفي رابعا بعشر نقاط ومازال مباراتين علي نهائيات مباريات المجموعة.

تصفيات اليورو، اكتسح منتخب فرنسا نظيره جبل طارق بنتيجة قاسية للغاية 14\0 خلال المباراة التي اقيمت في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

 

أهداف مباراة فرنسا وجبل طارق

تقدمت فرنسا عن طريق سانتوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 3، وأضاف تورام الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة.

وعاد إيمري لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 16، وأحرز مبابي الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وأضاف الهدف الخامس عن طريق كلاوس في الدقيقة 34، وجاء السادس عن طريق كومان في الدقيقة 36 

 

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وأحرز فوفانا الهدف السابع في الدقيقة 38 ثم أدريان رابيو الهدف الثامن في الدقيقة 64 وأحرز الهدف التاسع والثاني له كومان في الدقيقة 66.

أما الهدف العاشر فأحرزه عثمان ديمبلي في الدقيقة 73 ثم أحرز مبابي الهدف الثاني له الحادي عشر في الدقيقة 74 ثم الثالث له والثاني عشر في الدقيقة 82.

وأحرز أوليفر جيرو الهدفين الثالث عشر والرابع عشر في الدقائق 89 و90 من المباراة. 

 

وحسم منتخب فرنسا تأهله ليورو 2024، حيث يتصدر المجموعة الثانية بـ21 نقطة ثم هولندا 15 نقطة واليونان 12 نقطة بينما يتواجد منتخب أيرلندا فى الخامس دون رصيد.

ويلعب منتخب فرنسا ضد جبل طارق واليونان فى الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

 

وتقام بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، فى صيف العام المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني فى المجموعات العشر بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، مع انتظار مباريات الملحق والتى ستؤهل 3 منتخبات أخري إلى نهائيات البطولة.

تقام قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية السبت 2 ديسمبر 2023 فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إذ يبدأ حفل القرعة في الساعة 5 مساءً في مدينة هامبورج، وهي واحدة من المدن العشر المضيفة للمسابقة، حيث تستضيف خمس مباريات، أربع مباريات جماعية وربع النهائي.

 

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