تصفيات اليورو، فرنسا تكتسح جبل طارق بنتيجة تاريخية 14\0

تصفيات اليورو، اكتسح منتخب فرنسا نظيره جبل طارق بنتيجة قاسية للغاية 14\0 خلال المباراة التي اقيمت في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.

أهداف مباراة فرنسا وجبل طارق

تقدمت فرنسا عن طريق سانتوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 3، وأضاف تورام الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة.

وعاد إيمري لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 16، وأحرز مبابي الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

وأضاف الهدف الخامس عن طريق كلاوس في الدقيقة 34، وجاء السادس عن طريق كومان في الدقيقة 36

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واحرز فوفانا الهدف السابع في الدقيقة 38 ثم ادريان رابيو الهدف الثامن في الدقيقية 64 واحرز الهدف التاسع والثاني له كومان في الدقيقية 66

اما الهدف العاشر فاحرزه عثمان ديميلي في الدقيقية 73 ثم احرز مبابي الهدف الثاني له الحادي عشر في الدقيقية 74 ثم الثالث له والثاني عشر في الدقيقية 82.

واحرز اوليفر جيرو الهدفين الثالث عشر والرابع عشر في الدقائق 89 و90 من المباراة.

وحسم منتخب فرنسا تأهله ليورو 2024، حيث يتصدر المجموعة الثانية بـ21 نقطة ثم هولندا 15 نقطة واليونان 12 نقطة بينما يتواجد منتخب أيرلندا فى الخامس دون رصيد.

ويلعب منتخب فرنسا ضد جبل طارق واليونان فى الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

تشكيل فرنسا أمام جبل طارق

حراسة المرمي: ماينان.

خط الدفاع: كلاوس، توديبو، اوباميكانو، ثيو هيرنانيز.

خط الوسط: زير إيمري، رابيو.

خط الهجوم: كومان، جريزمان، مبابي، تورام.

إسبانيا أمام قبرص

أحرز لامين يامال الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة الخامسة وأضاف ميكل أويارزابال الهدف الثاني في الدقيقة 22 وسجل خوسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 28، بينما سجل كوستاس بلياس الهدف الوحيد لأصحاب الأرض قبرص في الدقيقة 75.

وبهذه النتيجة رفعت إسبانيا رصيدها إلى 18 نقطة قبل جولة من نهاية التصفيات بفارق نقطتين عن إسكتلندا التي تحتل المركز الثاني بـ16 نقطة بعد تعادلها مع جورجيا (2-2).

جورجيا وإسكتلندا

سجل خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الأول لمنتخب جورجيا في الدقيقة 15 قبل أن يعادل سكوت ماكتوميناي النتيجة لمنتخب اسكتلندا.

وأحرز خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لجورجيا في الدقيقة 57 قبل أن يعادل لورانس شينكلاند النتيجة في الدقيقة 90+3.

ورفعت جورجيا رصيدها إلى 8 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطتين عن النرويج الثالثة في الترتيب.

وتقام بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، فى صيف العام المقبل بمشاركة 24 منتخبا، وبالتالى يتبقى 15 مقعدا جار التنافس عليها.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني فى المجموعات العشر بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، مع انتظار مباريات الملحق والتى ستؤهل 3 منتخبات أخري إلى نهائيات البطولة.

تقام قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية السبت 2 ديسمبر 2023 فى الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إذ يبدأ حفل القرعة في الساعة 5 مساءً في مدينة هامبورج، وهي واحدة من المدن العشر المضيفة للمسابقة، حيث تستضيف خمس مباريات، أربع مباريات جماعية وربع النهائي.