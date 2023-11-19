الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

تصفيات كأس العالم، موعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون والقناة الناقلة

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، نظيره منتخب سيراليون، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون

 تقام مباراة منتخب مصر الوطني، أمام نظيره منتخب سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، اليوم الأحد 19 نوفمبر، وتنطلق أحداثها في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.

 

القناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون

ومن المقرر، أن تنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره سيراليون عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة، حيث حصلت الأخيرة على حقوق بث جميع مباريات الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 سواء المقامة داخل مصر أو خارج الديار.

Advertisements

منتخب سيراليون لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

 حقق منتخب مصر فوزا كبيرا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

 

قاد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، المنتخب المصري لفوز كبير على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

 

سوبر هاتريك محمد صلاح

وأحرز محمد صلاح هدف مصر الأول في الدقيقة 18، ثم أتبعه بهدف ثانٍ من ضربة جزاء بالدقيقة 21، قبل أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 48، قبل أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 68، ليرفع رصيده في المباراة إلى سوبر هاتريك، قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدف الخامس للفراعنة، ثم اختتم السداسية محمود تريزيجيه.

وحطم محمد صلاح، الأرقام القياسية مع منتخب مصر، حيث أحرز أول رباعية “سوبر هاتريك” في مسيرته مع الفراعنة، حيث سبق وأن سجل هاتريك بقميص مصر في شباك زيمبابوي بتصفيات كأس العالم 2014، قبل أن يسجل السوبر هاتريك الأول مع الفراعنة خلال مواجهة جيبوتي اليوم.

كما أحرز محمد صلاح ثاني سوبر في مسيرته الكروية سواء مع الأندية أو المنتخبات في المواجهات الرسمية، حيث سبق وأن سجل سوبر هاتريك بقميص ليفربول في شباك برينتفورد خلال موسم 2017-2018.

وارتفع رصيد أهداف محمد صلاح دوليًا إلى 53 هدفًا، في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر.

 

محمد صلاح يتخطى أبو تريكة

ونجح محمد صلاح في تخطي عدد أهداف محمد أبو تريكة في تصفيات كأس العالم، حيث بات صلاح يتصدر قائمة هدافي الفراعنة في تصفيات المونديال برصيد 15 هدفا، وخلفه أبو تريكة برصيد 14 هدفًا.

فيما واصل محمد صلاح مطاردة حسام حسن الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر بواقع 68 هدفًا، حيث وصل رصيد صلاح إلى 53 هدفا.

ونجح محمد صلاح في إحراز هاتريك مع منتخب مصر لأول مرة منذ 10 سنوات، وبالتحديد منذ أن سجل ثلاثية في مرمى زيمبابوي يوم 9 يونيو 2013 في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2014، حيث انتهت المباراة وقتها بفوز مصر 4-2.

 

وأحرز محمد صلاح ثنائية أو أكثر في مباراة واحدة مع منتخب مصر لأول مرة منذ مباراة النيجر الودية في سبتمبر 2022.

 

كما تعد مباراة جيبوتي هي المرة الثامنة التي يسجل فيها محمد صلاح ثنائية أو أكثر في مباراة واحدة، بعد مباريات النيجر (مرتان)، وجزر القمر، والكونغو، وتنزانيا، وزيمبابوي (هاتريك)، وتوجو.

 

كما كسر صلاح صيامه التهديفي مع منتخب مصر بعد 4 مباريات، أمام كل من غينيا، وتونس، وزامبيا، والجزائر، حيث كان آخر هدف دولي له أمام مالاوي في مارس 2023.

 

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بتصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، مع جيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية. 

 

منتخب مصر أخبار منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب سيراليون التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون القناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون جيبوتي محمد صلاح

مواد متعلقة

منتخب مصر يختتم تدريباته بـ ليبريا استعدادا لمواجهة سيراليون غدا ( صور)

جماهير ليبيريا تحتشد أمام مقر إقامة منتخب مصر وتهتف لمحمد صلاح (فيديو)

منتخب مصر بالأحمر وسيراليون بالأزرق في مباراة الغد بتصفيات المونديال (صور)

فيتوريا: مباراة منتخب مصر أمام سيراليون صعبة ولكننا جئنا لتحقيق الفوز

الأكثر قراءة

تأجيل عرض فيلم "سنة أولى خطف" بسبب بيومي فؤاد

من المسافة صفر، اشتباكات عنيفة بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في جنين

طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار أعلاف الثروة الحيوانية، ومطالبات باستخدام الكورن فليكس

تل أبيب: حماس لم تعلم مسبقا بحفل "نوفا"، ونيران صديقة أصابت المحتفلين

تصفيات كأس العالم، موعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون والقناة الناقلة

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023

مكاسب بمليوني جنيه في 4 ساعات، أقوال طلاب حفل فيلا المنصورية في تحقيقات النيابة

سعاد مكاوى، قصة مونولوجست أوقفتها وزارة الداخلية عن العمل

Advertisements

منوعات

المزيد

ضربة لـ إيلون ماسك، انفجار صاروخ "ستارشيب"

مشهد يدمي القلوب، قوات الاحتلال تمنع سيارة إسعاف من المرور، وتجبر طاقمها على الترجل (فيديو)

أكبر رئيس أمريكي وزوجته يعيشان أيامهما الأخيرة

أول تعليق من لاعب السكة الحديد على استشهاد والدته وأخته في العدوان الإسرائيلي على غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 19-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 18-11-2023

المزيد

انفوجراف

أحمد حلمي.. كيف قادته الصدفة إلى أول طريق النجاح؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما تأثير النعاس على الوضوء والصلاة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 19 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية