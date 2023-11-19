بزيادة 33 جنيهًا، هذه الأسعار الجديدة للزيت والسمن الصناعي في الأسواق

ارتفاع أسعار الزيت والسمن في الأسواق، أعلنت شركة أرما للصناعات الغذائية، قائمة أسعار منتجاتها الجديدة يوم 18 نوفمبر الجاري، التي تشمل زيت الطعام “كريستال”، “الأصيل”، “هلا”، أولين، إضافة إلى أسعار المسلي الصناعي، وتشمل سمن الهانم، حياتي، المائدة، قوت القلوب، الأصيل.

ارتفاع أسعار الزيت بنحو 33 جنيهًا والسمن 20 جنيهًا

وبمقارنة أسعار القائمة الجديدة التي حصلت عليها فيتو بالسعر في المحال التجارية، فإن شركة أرما رفعت أسعار زيت الطعام بزيادة من 13 جنيهًا إلى 33 جنيهًا، فيما رفعت أسعار السمن بزيادة 20 جنيهًا عن سعرها السابق.

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أسعار الزيت والسمن بعد الزيادة، فيتو

أسعار زيت الذرة كريستال بعد الزيادة

وعن أسعار زيت الذرة كريستال بعد الزيادة فجاء كالتالي:

زيت الذرة كريستال وزن 0.75 لتر بسعر 80 جنيهًا، بدلًا من 67.60 جنيه

ذرة كريستال وزن 0.8 لتر بسعر 85 جنيهًا، بدلًا من سعر 70 جنيهًا.

ذرة كريستال وزن 1.6 لتر بسعر 165 جنيهًا، بدلًا من 130 جنيهًا.

ذرة كريستال وزن 2.2 لتر بسعر 225 جنيهًا، بدلًا من سعر 194 جنيهًا.

ذرة كريستال وزن 3.5 لتر بسعر 355 جنيهًا، بدلًا من سعر 297 جنيهًا.

أسعار زيت عباد الشمس كريستال بعد الزيادة

وعن أسعار زيت عباد الشمس كريستال بعد الزيادة فجاء كالتالي:

زيت عباد الشمس كريستال وزن 0.8 لتر بسعر 73 جنيهًا، بدلًا من سعر 59 جنيهًا

زيت عباد الشمس كريستال وزن 1.6 لتر بسعر 140 جنيهًا، بدلًا من سعر 110 جنيهات

زيت عباد الشمس كريستال وزن 2.2 لتر بسعر 190 جنيهًا، بدلًا من 155 جنيهًا.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 5 لترات بسعر 425 جنيهًا بدلًا من 332.5 جنيه.

زيت عباد الشمس كريستال وزن 10 لترات بسعر 845 جنيهًا.

قائمة أسعار الزيت والسمن الجديدة، فيتو

أسعار زيت الممتاز بعد الزيادة

وعن أسعار زيت الممتاز بعد الزيادة فجاء كالتالي:

زيت الممتاز وزن 0.700 لتر بسعر 48 جنيهًا.

زيت الممتاز وزن لتر بسعر 65 جنيهًا.

أسعار سمن أصفر كريستال بعد الزيادة

وعن أسعار سمن أصفر كريستال بعد الزيادة فجاء كالتالي:

سمن كريستال أصفر وزن 700 جرام بسعر 60 جنيهًا.

سمن كريستال أصفر وزن 750 جرامًا بسعر 64.25 جنيه.

سمن كريستال أصفر وزن كيلو بسعر 85.75 جنيه، بدلًا من 65 جنيهًا.

سمن كريستال أصفر وزن 1.5 كيلو بسعر 120 جنيهًا، بدلًا من 100.75 جنيه.

سمن كريستال أصفر وزن 2.5 كيلو بسعر 195 جنيهًا.

سمن كريستال أصفر وزن 4.250 كيلو بسعر 330 جنيهًا.

سمن كريستال أصفر وزن 11 كيلو بسعر 850 جنيهًا.

أسعار زبدة كريستال بعد الزيادة

وعن أسعار زبدة كريستال بعد الزيادة فجاءت كالتالي:

زبدة كريستال وزن 500 جرام بسعر 45 جنيهًا.

كريستال زبدة وزن كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلًا من 65.95 جنيه.

أسعار سمن أبيض كريستال بعد الزيادة

وعن أسعار سمن أبيض كريستال بعد الزيادة فجاءت كالتالي:

سمن كريستال أبيض وزن 700 جرام بسعر 60 جنيهًا.

سمن كريستال أبيض وزن 750 جرامًا بسعر 64 جنيهًا.

سمن كريستال أبيض وزن كيلو بسعر 85.75 جنيه.

سمن كريستال أبيض وزن 1.5 كيلو بسعر 120 جنيهًا.

سمن كريستال أبيض وزن 2.5 كيلو بسعر 195 جنيهًا.

سمن كريستال ابيض وزن 4.250 كيلو بسعر 330 جنيهًا.

سمن كريستال ابيض وزن 11 كيلو بسعر 850 جنيهًا.