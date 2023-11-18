السبت 18 نوفمبر 2023
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اقتصاد

ارتفاع سعر ساندوتش دومتي جنيهين

ساندوتشات دومتي،
ساندوتشات دومتي، فيتو

أعلنت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة عن ارتفاع أسعار منتجات دومتي ساندوتشات بقيمة جنيهين، ليرتفع من 8 جنيهات إلى 10. 

 وكان حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن الدعوة لمقاطعة بعض أصناف المواد الغذائية شهدت زخمًا كبيرًا في السوق المصري، مؤكدًا أنه ليس مع أو ضد حملات المقاطعة، فنحن على الحياد من هذه المقاطعة.

 

مقاطعة منتجات غذائية عالمية فرصة ذهبية للمنتج المصري للسيطرة على السوق

 وقال المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه الدعوات قد تكون فرصة لزيادة الإقبال على المنتج المحلي وتخلق حالة من التنافس ورواج للمنتج المصري.

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 وأكد المنوفي أن تأثير مقاطعة المنتجات العالمية دعم لغزة في حربها ضد الكيان الصهيوني، محدود ولم يتعد 10% فقط من حجم المبيعات حتى الآن، لأن الشركات المحلية لم تستطع تغطية احتياجات السوق بالكامل.


وأوضح أن العلامات التجارية المصرية التي تعتبر بديلة للعلامات العالمية التي أدرجت ضمن المقاطعة الشعبية، فقد زاد الطلب عليها من قبل المستهلك المصري، لكنها لم تستطع تغطية متطلبات السوق المحلي بأكمله وعلى هذه الشركات استغلال هذه الحالة بزيادة إنتاجها وتواجدها بقوة في السوق وأن تحجز لنفسها حصة بالأسواق المحلية.

 

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نصائح لاستفادة المنتج المصري من حملات المقاطعة

وشدد المنوفي، على ضرورة التزام منتجي السلع الغذائية التي تشهد إقبالًا كبيرًا بعد حملات المقاطعة بكتابة بيانات السلعة على غلاف العبوة مثل (سعر البيع للمستهلك، وزن العبوة، تاريخي الإنتاج والإصلاحية) وأن يلتزم البائع بالسعر المعلن، وأيضًا أن يعمل على زيادة الإنتاج، للإيفاء باحتياجات المستهلك، وأن يحسن من جودة المنتج ليكون منافسًا قويًّا للشركات التي تتربع على عرش بعض المنتجات مثل الشيبسي والمياه الغازية، وهو ما يخلق حالة من التنافس والتوازن في السوق.


وأوضح المنوفي، أنه يجب على المنتجين المصريين استغلال هذه الفرصة الذهبية لحجز مكان لهم والسيطرة على حصة كبيرة من السوق في ظل نشاط حالة المقاطعة لبعض الماركات العالمية.

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