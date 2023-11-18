أخبار الفن اليوم، سحب 4 أفلام من دور العرض المصرية..الهضبة يستعيد نشاطه الفني.. ومخرج يهدي فيلمه الجديد للراحل مصطفى درويش
شهدت الساحة الفنية اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 عدد كبير من الأحداث الفنية الهامة نستعرض أبرزها على النحو التالي:
حفل جديد لـ عمرو دياب بعد توقف نشاطه بسبب أحداث غزة
استأنف الهضبة عمرو دياب نشاطه الفني بعد فترة من قراره بالتوقف نظرًا لأحداث فلسطين وما تشهده من انتهاكات واعتداءات مستمرة من قبل الجيش الصهيوني المحتل.
وبإطلالة كاجوال بالأسود مستوحاة من المغني Prince Royce في حفله 2015، أحيا عمرو دياب، اليوم السبت، حفلًا غنائيًّا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسط تفاعل وحضور جماهيري ضخم.. وتغنى بأجمل أغنياته الحديثه كـ “أنت الحظ” و“لو اتساب” و"يوم تلات" و“شكرًا من هنا لبكرة”.
فريق عمل شماريخ يهدي الفيلم للراحل مصطفي درويش
روج المخرج عمرو سلامة لفيلمه الجديد “شماريخ” بطولة الفنان آسر ياسين والفنانة أمينة خليل.. ونشر عمرو سلامة بوستر الفيلم عبر حسابه على تويتر وكتب قائلا: قد إيه وقت صعب تعلن عن نزول فيلمك وتحاول تروج له في ظروف زي دي، كما حددت هذه المواعيد سلفا من قبل الأحداث، فيلم شماريخ سيتاح في السينمات المصرية من ١٤ ديسمبر، وعرضه العالمي الأول ١ ديسمبر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.. أول معالجة للفيلم كانت سنة ٢٠٠٥، وأول نسخة من الفيلم كتبتها سنة ٢٠٠٨، واشتغلنا على تحضيره وتطوير السيناريو وتصويره من سنة ونص يعني عمر، وأخيرا هيخرج للنور. ولا ننسى ذكرى حبيبنا الفنان الراحل مصطفى درويش أحد أبطال الفيلم اللي صعقنا خبر وفاته بين أيام تصوير الفيلم، وكلنا بنهديله الفيلم".
الفنانة سلوى عثمان تكشف كواليس تسجيل والدها للقرآن قبل وفاته
كشفت الفنانة سلوى عثمان، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والدها الفنان الراحل عثمان محمد علي.
أوضحت أن والدها الفنان الراحل عمل لنفسه صدقة جارية قبل وفاته، إذ سجل القرآن الكريم بصوته لغير الناطقين باللغة العربية، مشيرة إلى أنه والدها كان أستاذًا للغة العربية.
اتحاد كتاب مصر والعرب يدشن الكتاب الأسود لرصد جرائم الإحتلال الإسرائيلي
قال الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر والعرب: إن الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ستبدأ في تفعيل عمل مكاتب التطبيع بالإضافة إلى إعداد ملف كامل باسم "الكتاب الأسود" الذى يوثق كل جرائم الكيان الصهيوني بالصور بالتعاون مع اتحاد كتاب فلسطين وجامعة الزيتونة ومركز القدس للدراسات الفلسطينية بداية من عام 1948 وحتى يومنا هذا في غزة، لافتا الي أن هذا الكتاب يرصد كل المجازر التى مارستها إسرائيل في فلسطين وفى لبنان وفى سوريا بما في ذلك مجزرة بحر البقر في مصر.
وقد قام بعض أعضاء اتحاد الكتاب بتلاوة البيانات الموجهة إلى الجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني بكل لغات العالم للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
سحب 4 أفلام من دور العرض المصرية
من المنتظر أن تشهد الأيام القادمة رفع عدة أفلام مصرية من دو العرض، وذلك بسبب تحقيقها لإيرادات ضعيفة في الأيام الأخيرة.. وسيتم رفع تلك الأفلام من السينمات لإفساح المجال أكثر لعدد من الأفلام التي سيتم عرضها في السينمات الفترة المقبلة، خاصة في موسم رأس السنة، وتلك الأفلام هي: بيت الروبي، سكر، البعبع، وأولاد حريم كريم.
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