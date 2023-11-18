السبت 18 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

المخرج عمرو سلامة يهدي فيلمه الجديد لروح الفنان الراحل مصطفى درويش

الفنان الراحل مصطفى
الفنان الراحل مصطفى درويش، فيتو

فيلم شماريخ، روج المخرج عمرو سلامة لفيلمه الجديد “شماريخ” بطولة الفنان آسر ياسين والفنانة أمينة خليل.

 

ونشر عمرو سلامة بوستر الفيلم عبر حسابه على تويتر وكتب قائلا: قد إيه وقت صعب تعلن عن نزول فيلمك وتحاول تروج له في ظروف زي دي، كما حددت هذه المواعيد سلفا من قبل الأحداث، فيلم شماريخ سيتاح في السينمات المصرية من ١٤ ديسمبر، وعرضه العالمي الأول ١ ديسمبر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

 

أضاف:  أول معالجة للفيلم كانت سنة ٢٠٠٥، وأول نسخة من الفيلم كتبتها سنة ٢٠٠٨، واشتغلنا على تحضيره وتطوير السيناريو وتصويره من سنة ونص يعني عمر، وأخيرا هيخرج للنور. ولا ننسى ذكرى حبيبنا الفنان الراحل مصطفى درويش أحد أبطال الفيلم اللي صعقنا خبر وفاته بين أيام تصوير الفيلم، وكلنا بنهديله الفيلم".

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قصة فيلم شماريخ

تدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.

 

أبطال فيلم شماريخ

ضم فيلم شماريخ، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

 

 

 

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