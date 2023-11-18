أربعة أفلام معرضة للرفع من السينمات بسبب الإيرادات الضعيفة

من المنتظر أن تشهد الأيام القادمة رفع عدة أفلام مصرية من دو العرض، وذلك بسبب تحقيقها لإيرادات ضعيفة في الأيام الأخيرة.

وسيتم رفع تلك الأفلام من السينمات لإفساح المجال أكثر لعدد من الأفلام التي سيتم عرضها في السينمات الفترة المقبلة، خاصة في موسم رأس السنة.

البعبع

أول تلك الأفلام المعرضة للرفع من السينمات هو فيلم “البعبع” الذي يقوم ببطولته أمير كرارة، وهو الفيلم الذي يعرض في السينمات منذ عيد الأضحى الماضي، وحقق إجمالي إيرادات اقترب من 41 مليون جنية، ولكن الفيلم في الأيام الأخيرة أصبح يحقق متوسط إيرادات 2000 جنية، وحقق أمس السبت إيرادات بلغت 4353 جنية احتل بها المركز التاسع والأخير في قائمة الإيرادات اليومية.

Advertisements

بيت الروبي

ثاني تلك الأفلام هو فيلم “بيت الروبي” الذي يشارك في بطولته كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهو الأخر يعرض في السينمات منذ موسم عيد الأضحى الماضي، وتخطن إيرادات الفيلم 130 مليون جنية ليصبح الأكثر تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، ولكن متوسط إيراداته في الايام الأخيرة وصل إلى 3000 جنية، ليصبح هو الأخر مهدد بالرفع من السينمات بعدما احتل المركز الثامن، قبل الأخير، أمس السبت، بإيرادات بلغت 4860 جنية.

أولاد حريم كريم

جاء قبلهم في المركز السابع فيلم “أولاد حريم كريم”، الذي يقوم ببطولته مصطفى قمر، الذي حقق بالأمس إيرادات بلغت 5512 جنية، في الوقت الذي أصبح متوسط إيراداته يوميًا في الفترة الأخيرة حوالي 3000 جنية، ليصبح هذا الفيلم هو الأخر مرشح للعرفع من السينمات خلال الأيام المقبلة.

سكر

ويأتي خلفهم بمسافة ليست ببعيدة الفيلم الموسيقي الاستعراضي “سكر”، للفنانة ماجدة زكي، والذي جمع أمس السبت إيرادات تخطت 13 ألف جنية، ولكنه ليست إيرادات كبيرة وتصنف كإيرادات ضعيفة ومع إستمرار هبوط معدل الإيرادات سيتم رفعه من السينمات ولكن ربما في وقت أبعد من باقي هذة الأفلام ذات معدلات الإيرادات الأقل.