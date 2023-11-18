تعطيل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح غدا

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة غدًا الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصًا على سلامة الطلاب وذلك لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية غدًا الأحد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

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