السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تعطيل جميع المدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح غدا

تعطيل الدراسة بجميع
تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية في مطروح، فيتو

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة غدًا الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصًا على سلامة الطلاب وذلك لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية غدًا الأحد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

 

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح توقعات الارصاد الجوية عدم الاستقرار فى الاحوال الجويه محافظة مطروح لارصاد الجوية المعاهد الأزهرية

الأكثر قراءة

التربية والتعليم : قرارات تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية تخص المحافظين

أماكن ومواعيد سقوط الأمطار الرعدية غدا، وسيول بهذه المناطق

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

الأرصاد تحذر: اقتراب المنخفض الجوي وتشكل السحب على هذه المدن

نتنياهو يكشف سر الموافقة علي طلب أمريكا بإدخال شاحنتي وقود لغزة

تفاصيل عدم اكتمال الجمعية العمومية اليوم للنادي الأهلي

تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

ميزانية الأهلي تحقق 20 مليون جنيه فائضا بعد اجتماع الجمعية العمومية

Advertisements

منوعات

المزيد

صحفي سيراليوني يثير غضب فيتوريا في المؤتمر الصحفي بهذا السؤال (صور)

المخرج عمرو سلامة يهدي فيلمه الجديد لروح الفنان الراحل مصطفى درويش

حفل فنى جديد لفرقة الانشاد الديني على مسرح الجمهورية غدا

أول تحرك من ليفربول بعد عودة والد نجمه المختطف

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-11-2023

ارتفاع سعر ساندوتش دومتي جنيهين

على مدار 48 ساعة، استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

أحمد حلمي.. كيف قادته الصدفة إلى أول طريق النجاح؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التبرع وإخراج زكاة المال لدعم الشعب الفلسطيني؟ الإفتاء تجيب

لماذا الأقارب أولى بالصدقة؟ داعية توضح السبب (فيديو)

بخلاف العشرة المعروفين، صحابة بشرهم الرسول بالجنة تعرف عليهم

المزيد
الجريدة الرسمية