أخبار الحوادث اليوم، قرار قضائي عن دعاوى ضد مرتضى منصور.. مصرع مزارع على يد تاجر سيارات في الدقهلية.. محاكمة 12 متهما في قضية حفل المنصورية

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

حجزت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم السبت، جلسة إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، في القضية المعروفة بـ اللجان النوعية بحلوان للحكم بجلسة ٢ مارس ٢٠٢٤.

قضت محكمة جنح العجوزة، اليوم، بعدم اختصاص دعوى تتهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

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شيع أهالي قرية الوحدة العربية مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، جثمان.إ"، 42 عامًا لمثواه الأخير بمقابر العائلة وسط حالة انهيار لأفراد أسرته وزوجته.

أسدلت اليوم، محكمة جنح أول الرمل، المنعقدة بمجمع محاكم محمد كريم بمحافظة الإسكندرية، الستار في قضية وفاة الطفل ايوب أيمن، واصدرت حكما ببراءة طبيب التخدير المتهم في القضية رقم 23739 لسنة 2022 جنح الرمل أول بتهمة الإهمال طبي، في وفاة الطفل أيوب، والتي عرفت إعلاميا بقضية طبيب التخدير والإهمال الطبي في وفاة الطفل أيوب.

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 10 أشخاص من عائلة واحدة بالحبس عامين، لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقرية العزيزية في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة فى الإسكندرية.

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الأجنبية والوطنية وترويجها في أكتوبر.

لقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين فى حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

تنظر محكمة الجيزة غدا أولى جلسات محاكمة 12 شخصًا في قضية حفل المنصورية، في اتهامهم بالتعدي على مرتادي الحفلة.