السبت 18 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، قرار قضائي عن دعاوى ضد مرتضى منصور.. مصرع مزارع على يد تاجر سيارات في الدقهلية.. محاكمة 12 متهما في قضية حفل المنصورية

أخبار الحوادث اليوم،
أخبار الحوادث اليوم، فيتو

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

 

تزامنا مع حجز القضية للحكم النص الكامل للاتهامات الموجهة للمتهمين في خلية اللجان النوعية

حجزت الدائرة الأولى إرهاب، اليوم السبت، جلسة إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر، في القضية المعروفة بـ اللجان النوعية بحلوان للحكم بجلسة ٢ مارس ٢٠٢٤.

 

جنح العجوزة تقضي بعدم الاختصاص في دعوى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

قضت محكمة جنح العجوزة، اليوم، بعدم اختصاص دعوى تتهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

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وسط انهيار أفراد أسرته، تشييع جثمان مزارع لقى مصرعه على يد تاجر سيارات في الدقهلية

شيع أهالي قرية الوحدة العربية مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، جثمان.إ"، 42 عامًا لمثواه الأخير بمقابر العائلة وسط حالة انهيار لأفراد أسرته وزوجته.

 

براءة طبيب التخدير في قضية وفاة الطفل أيوب بالإسكندرية

أسدلت اليوم،  محكمة جنح أول الرمل، المنعقدة بمجمع محاكم محمد كريم بمحافظة الإسكندرية، الستار في قضية وفاة الطفل ايوب أيمن، واصدرت حكما ببراءة طبيب التخدير المتهم في القضية رقم 23739 لسنة 2022 جنح الرمل أول بتهمة الإهمال طبي، في وفاة الطفل أيوب، والتي عرفت إعلاميا بقضية طبيب التخدير والإهمال الطبي في وفاة الطفل أيوب. 

 

الحبس عامين لـ ١٠ أشخاص من عائلة واحدة بتهمة استعراض القوة بالبدرشين

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 10 أشخاص من عائلة واحدة بالحبس عامين، لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقرية العزيزية في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

 

ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على  5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة فى الإسكندرية.

 

ضبط عناصر تشكيل عصابي لتقليد العملات الأجنبية والوطنية بأكتوبر

تمكن قطاع الأمن العام من  ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الأجنبية والوطنية وترويجها في أكتوبر.

 

مصرع وإصابة 14 شخصًا في تصادم على طريق إسكندرية الصحراوي

 لقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين فى حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

 

أولى جلسات محاكمة 12 متهما في قضية حفل المنصورية غدا

تنظر محكمة الجيزة غدا أولى جلسات محاكمة 12 شخصًا في قضية حفل المنصورية، في اتهامهم بالتعدي على مرتادي الحفلة.

 

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