السبت 18 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 5 أشخاص بتهمة غسل 50 مليون جنيه في الإسكندرية

غسل 50 مليون جنيه
غسل 50 مليون جنيه فى الإسكندرية، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على  5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه تقريبًا متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة فى الإسكندرية.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة.

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وكشفت التحقيقات محاولتهم غسل الاموال عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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