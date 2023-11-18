السبت 18 نوفمبر 2023
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حوادث

أولى جلسات محاكمة 12 متهما في قضية حفل المنصورية غدا

حفل المنصورية، فيتو
حفل المنصورية، فيتو

تنظر محكمة الجيزة غدا أولى جلسات محاكمة 12 شخصا في قضية حفل المنصورية، في اتهامهم بالتعدي على مرتادي الحفلة.

 حفلة المنصورية قضية شغلت الرأي العام الفترة الأخيرة، كانت بداية الأزمة بتداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"  تضمنت الادعاء بتعرض الموجودين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش تحت عنوان “حفل المنصورية” للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة.

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها وأجرت تحرياتها واستمعت لعدد من أهالي المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا الكائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا التوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في استخدام الفيلا.

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وفي يوم الواقعة نظم مالك الفيلا حفلا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقام عدد من أهالي عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.


كشفت التحقيقات في قضية حفل المنصورية المقيدة برقم 14482 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة أن الحفلة تم تنظيمها بصورة عشوائية من قبل إحدى الشركات الخاصة بدون إبلاغ السلطات الأمنية، وقد أدى هذا الإهمال إلى حدوث فوضى واضطراب في نهاية الحفل.

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الاتهامات الموجهة باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد حاضري الحفل

وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين أحمد.ف، سعيد ف، محمد ع، إسلام س، ياسر س، محمد.ع، مسعد.ع، أشرف.ع، عطية.أ، أنور.ع، محمد.ف، اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد حاضري الحفل محل الواقعة، ومن بينهم إناث، حال حملهم أدوات اعتداء، وكذا إحرازهم أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني.

إنكار المتهمين في التحقيقات للتهم المنسوبة إليهم 

وخلال التحقيقات أنكر المتهمون تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد حاضري الحفل، وباقي التهم المنسوبة إليهم.
وأشارت التحقيقات إلى أنه لا يوجد شخص متضرر من الحفل، أو ظهور مجني عليه يتهمون المتهمين باستخدام القوة والعنف والبلطجة عليهم، علاوةً على عدم ضبط أي أسلحة أو أدوات حوزة المتهمين حال ضبطهم.

وأضافت التحقيقات أن الفيديوهات المضبوطة جاءت جميعها لأشخاص مُجهلة لم تسفر التحقيقات عن كونها تخص أي من المتهمين عدا المتهم محمد.ع، الذي شهد مجري التحريات أنه الشخص الظاهر بأحد تلك المقاطع، وبمواجهة المتهم محمد.ع بما شهد به مجري التحريات من ظهوره بمقطع فيديو يحمل الشوم، والتعدي على سيارة يخرج من مستقليها أصوات صراخ أنكر.

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محكمة الجيزة حفل المنصورية جنح مركز كرداسة اخبار الحوادث

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