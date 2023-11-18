السبت 18 نوفمبر 2023
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حوادث

وسط انهيار أفراد أسرته، تشييع جثمان مزارع لقى مصرعه على يد تاجر سيارات في الدقهلية

تشييع جثمان مزارع،
تشييع جثمان مزارع، فيتو

شيع أهالي قرية الوحدة العربية مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، جثمان.إ"، 42 عامًا لمثواه الأخير بمقابر العائلة وسط حالة انهيار لأفراد أسرته وزوجته.

وتسلمت أسرة المجني عليه، ضحية القتل على يد جاره لخلافات على لهو الأطفال الجثمان من مشرحة مستشفى المنصورة الدولي عقب إنهاء إجراءات التشريح واتخراج التصريح بالدفن.

وكان مزارع لقى مصرعه على يد جاره في قرية الوحدة العربية مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، وذلك عقب خلاف بينهما بسبب اعتداء المتهم على نجل المجني عليه.
وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول"م.إ"، 42 عامًا، مصاب بنزيف حاد في المخ، وتوفي عقب وصوله متأثرًا بإصابته.

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 وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة المقدم محمد الهلالي، رئيس المباحث، لفحص البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وجاره "ع.أ.ع"، 45 عامًا تاجر سيارات ويقيمون بقرية الوحدة العربية، وذلك بسبب لهو الأطفال واعتداء المتهم على نجل المجني عليه، وحينما حاول استخلاص نجله من يد القاتل، اعتدى عليه بالضرب ودفعه إلى جدار المنزل، ما تسبب في إصابته ووفاته.

وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر تسببه في وفاة المجني عليه. وحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على جهات التحقيق المختصة.

وعلى صعيد آخر كانت قرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية اتشحت بالسواد حزنا علي مصرع  3 شباب لقوا مصرعهم فى تصادم موتوسيكل كانوا يستقلونه بعمود إنارة على طريق "دمياط - شربين" بعد محطة بنزين على الطريق.

أحد الضحايا، فيتو

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرفات النيابة العامة، وشيع الأهالي  الجثامين لمثواهم الأخير بمقابر عائلاتهم.

أحد الضحايا، فيتو

 وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة شربين بوقوع حادث موتوسيكل يستقله ثلاث شباب بعامود إنارة على طريق « دمياط - شربين» بعد محطة بنزين وتوفوا فى الحال.

وعلي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ.

أحد الضحايا، فيتو

وبالفحص تبين مصرع "محمد رضا بشير حواس" 19 عامًا، ومعاذ السعيد الجناينى 19 عامًا، ويوسف أحمد محمد القللى 16 عامًا، ومقيمون جميعًا بقرية رأس الخليج مركز شربين.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى شربين المركزي تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة 
 

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اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية الوحدة العربية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية

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