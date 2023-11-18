السبت 18 نوفمبر 2023
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حوادث

الحبس عامين لـ ١٠ أشخاص من عائلة واحدة بتهمة استعراض القوة بالبدرشين

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 10 أشخاص من عائلة واحدة بالحبس عامين، لإدانتهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقرية العزيزية في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

 

وتضمن الحكم وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.

 

وجاء في أمرالإحالة  في القضية رقم 17838 لسنة 2023 جنايات مركز البدرشين، للمتهمين 3 أشقاء ووالدهم ونجل أحدهما و5 من أبناء عمومتهم، يعملون بوظائف مختلفة وتبلغ أعمارهم ما بين 17 عاما وحتى 73 عاما، في يوم 25 يونية الماضي، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وسط المارة من أهالي وقاطنی محل تواجدهما بقرية العزيزية في مركز البدرشين، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السيطرة عليهم وتعريض حياتهم للخطر.

 

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وتابعت التحقيقات أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش - وبندقية خرطوش، وذخائر مما تستخدم عليهما بغير ترخيص واستخدموه في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول.

 

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا أيضا أسلحة بيضاء "سنجة وشومة"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

 

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البدرشين الجيزة اخبار الحوادث

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