السبت 18 نوفمبر 2023
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حوادث

مصرع وإصابة 14 شخصًا في تصادم على طريق إسكندرية الصحراوي

مصرع وإصابة 14 شخصًا
مصرع وإصابة 14 شخصًا فى حادث تصادم، فيتو

 لقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين فى حادث تصادم على طريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

 

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 كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع آخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الكيلو 46 اتجاه القاهرة وانتقل رجال المرور والإسعاف لموقع الحادث.

وتبين بالفحص وقوع حادث التصادم بين السيارتين نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق وتبين مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

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