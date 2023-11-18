ضبط عناصر تشكيل عصابي لتقليد العملات الأجنبية والوطنية بأكتوبر

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات الأجنبية والوطنية وترويجها فى أكتوبر.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقًا ومديرية أمن الجيزة باشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية، أكدت قيام (شخصين – مقيمين بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال ترويج العملات الأجنبية "المقلدة" بنطاق دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر والتحصل على تلك العملات من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية).

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و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة" - مبلغ مالى "صحيح").. وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع (أحد الأشخاص "له ملعومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية).

وتم ضبطه حال تواجده بمكسنه وبحوزته (جهاز "لاب توب" - طابعة ألوان - 3 ذاكرة تخزين "فلاشة" بها نماذج بالعملات المضبوطة - عملات أجنبية مطموسة تستخدم فى طباعة نماذج العملات عليها - مجموعة من الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات).. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم ترويج العملات المقلدة.