السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بايرن ميونخ يخطط لعرقلة صفقة انتقال ديفيز لريال مدريد

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ يخطط لإجراء محاولة أخيرة من أجل تعطيل تعاقد ريال مدريد مع أحد اللاعبين البارزين في الصيف المقبل. 

وذكرت العديد من التقارير، أن ألفونسو ديفيز، مدافع البافاري، يعد هدفا رئيسيا لإدارة الملكي في نهاية الموسم الحالي، خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2025.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونخ ليست لديه نية للتخلي عن ديفيز بسهولة، رغم رفض اللاعب للمحاولات السابقة من البافاري للتوقيع على عقد جديد.

Advertisements


وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن بايرن يحاول تنفيذ إستراتيجية أخيرة للاحتفاظ بالظهير الأيسر، من خلال عرض التجديد عليه بأي ثمن.

وأوضحت أن بايرن ميونخ بدأ الاتصالات الجديدة مع نضال حوسة، وكيل ديفيز، بالفعل، من أجل تجديد عقده.

ويدرك بايرن أهمية ديفيز في صفوف البافاري، كما لا يريدون أن ينتقل إلى منافس مباشر في دوري أبطال أوروبا.

 

نجم بايرن ميونخ يتخذ قرارا بالرحيل 


كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الكندي الفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ  اتخذ قراره النهائي، بعدم تجديد عقده مع بايرن ميونخ.

وكان هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، قد أعلن صراحة عن رغبته في الإبقاء على ديفيز، كما تمنى أن تكون الرغبة متبادلة من قبل اللاعب.

ويمتد عقد ديفيز مع بايرن ميونخ، حتى صيف 2025.

وكانت تقارير صحفية عدة، قد أكدت رغبة ريال مدريد في التعاقد مع ديفيز، في الصيف المقبل.

في الوقت ذاته، ارتبط اسم اللاعب أيضًا، بالانتقال لأندية تشيلسي ومانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة، أن ديفيز قرر الرحيل عن بايرن ميونخ، سواء في الموسم المقبل، أو عقب نهاية عقده.

ويحتاج ريال مدريد لظهير أيسر جديد، في ظل توالي إصابات فيرلاند ميندي وعدم الاقتناع بمستوى فران جارسيا.
 

صراع بين ليفربول ومانشستر سيتي على ضم نجم بايرن ميونخ

إصابة جديدة تضرب صفوف ريال مدريد في التوقف الدولي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ديفيز نادي بايرن ميونخ بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز ريال مدريد الكندي الفونسو ديفيز

مواد متعلقة

إصابة جديدة تضرب صفوف ريال مدريد في التوقف الدولي

ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كامافينجا

صراع بين ليفربول ومانشستر سيتي على ضم نجم بايرن ميونخ

وكيلة هالاند تفتح الباب أمام رحيله إلى ريال مدريد

الأكثر قراءة

مقتل الجنرال الدموي يصيب إسرائيل بالصدمة، عزرا ياشين المحرض على إبادة العرب

بعد استبعادهم، قرار جديد من فيتوريا لعودة الثلاثي للمنتخب مرة أخرى

الاتحاد الأوروبي يكشف الجهة الوحيدة القادرة على حكم غزة بعد الحرب

اللقطات الأولى من موقع انفجار سيارة محملة بأنابيب الغاز في الغربية بعد عمليات التبريد

الاحتلال يبدأ إخلاء مستشفى الشفاء في قطاع غزة

مصرع وإصابة 14 شخصًا في تصادم على طريق إسكندرية الصحراوي

رئيس الوزراء: ثلثي مساعدات قطاع غزة قادمة من مصر (صور)

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم

Advertisements

منوعات

المزيد

جدل جديد حول "أبو الهول"، دراسة حديثة تزعم أن الرياح السريعة "نحتت" التمثال

قانون لمنع أكل لحم الكلاب في كوريا الجنوبية

ارتداها في معركة واترلو، 650 ألف دولار سعر قبعة نابليون

هبوط يحبس الأنفاس لأول طائرة دريملاينر تصل القارة القطبية الجنوبية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 18-11-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 18-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 18-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 إجراءات يجب اتخاذها لترشيد استهلاك المياه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب القهوة في المنام وعلاقته بتحسن العلاقة الزوجية وزيادة الرزق

من أذكار الصباح.. 25 دعاء تبدأ بها يومك تضمن لك خيري الدنيا والآخرة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية