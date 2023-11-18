بايرن ميونخ يخطط لعرقلة صفقة انتقال ديفيز لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ يخطط لإجراء محاولة أخيرة من أجل تعطيل تعاقد ريال مدريد مع أحد اللاعبين البارزين في الصيف المقبل.

وذكرت العديد من التقارير، أن ألفونسو ديفيز، مدافع البافاري، يعد هدفا رئيسيا لإدارة الملكي في نهاية الموسم الحالي، خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2025.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونخ ليست لديه نية للتخلي عن ديفيز بسهولة، رغم رفض اللاعب للمحاولات السابقة من البافاري للتوقيع على عقد جديد.

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وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن بايرن يحاول تنفيذ إستراتيجية أخيرة للاحتفاظ بالظهير الأيسر، من خلال عرض التجديد عليه بأي ثمن.

وأوضحت أن بايرن ميونخ بدأ الاتصالات الجديدة مع نضال حوسة، وكيل ديفيز، بالفعل، من أجل تجديد عقده.

ويدرك بايرن أهمية ديفيز في صفوف البافاري، كما لا يريدون أن ينتقل إلى منافس مباشر في دوري أبطال أوروبا.

نجم بايرن ميونخ يتخذ قرارا بالرحيل



كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الكندي الفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ اتخذ قراره النهائي، بعدم تجديد عقده مع بايرن ميونخ.

وكان هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، قد أعلن صراحة عن رغبته في الإبقاء على ديفيز، كما تمنى أن تكون الرغبة متبادلة من قبل اللاعب.

ويمتد عقد ديفيز مع بايرن ميونخ، حتى صيف 2025.

وكانت تقارير صحفية عدة، قد أكدت رغبة ريال مدريد في التعاقد مع ديفيز، في الصيف المقبل.

في الوقت ذاته، ارتبط اسم اللاعب أيضًا، بالانتقال لأندية تشيلسي ومانشستر سيتي.

وأضافت الصحيفة، أن ديفيز قرر الرحيل عن بايرن ميونخ، سواء في الموسم المقبل، أو عقب نهاية عقده.

ويحتاج ريال مدريد لظهير أيسر جديد، في ظل توالي إصابات فيرلاند ميندي وعدم الاقتناع بمستوى فران جارسيا.

