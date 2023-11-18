السبت 18 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

سرايا القدس تعلن تدمير 7 آليات إسرائيلية في قطاع غزة

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

أخبار غزة، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت، استهداف 7 آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات منفصلة في تل الهوى والصبرة جنوب غرب قطاع غزة.

وأمس الجمعة، نشرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو  لعملية استهداف قوة خاصة إسرائيلية متمركزة داخل مبنى في بيت حانون.

وتمكنت المقاومة الفلسطينية على مدار الأيام القليلة الماضية من  استهداف عدد كبير من جنود الاحتلال وآلياته في قطاع غزة بصواريخ الياسين المضادة للدروع.

Advertisements

 

مقتل أسرى إسرائيليين في قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة 

وقتل العديد من الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، جراء القصف العنيف الذي تشنه طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي ليل نهار على قطاع غزة.

وهذا ما أكده بعض الأسرى الذين بثت لهم كتائب القسام مقاطع فيديو لتوجيه رسالة إلى الداخل الإسرائيلي، والذين أكدوا تعرض المناطق المتواجدين فيها لقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

 

كارثة في مستشفى الشفاء بقطاع غزة

في سياق متصل، ذكرت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي طلب منح الأطباء والمرضى والنازحين مدة ساعة لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة.

ويوجد بالمجمع الطبي الآلاف من المرضى والطواقم الطبية والنازحين من مناطق أخرى داخل المستشفى.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سلمية في اتصال مع "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، وفاة كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى، وبذلك بسبب الحصار الإسرائيلي على المجمع الطبي.

وقال أبو سلمية إن أكثر من 54 شخصا في العناية المركزة توفوا منذ بدء الحصار الإسرائيلي.

ونوه بأن السمة الوحيدة الآن في مستشفى الشفاء هي الموت، حيث لا يتوفر العلاج والماء والأكسجين في المستشفى، بسبب الحصار المفروض على المجمع الطبي منذ أكثر من أسبوع.

 

اقتحام مجمع الشفاء الطبي

واقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، الأربعاء، وكرر ذلك الخميس، بزعم وجود مقر لقيادة حماس بطابقه الأسفل، وهو ما تنفيه الحركة مرارا.

وأجرت القوات الإسرائيلية أعمال تفتيش لمبنى الجراحات والطوارئ وقبو مجمع الشفاء الطبي، وفق مدير عام مستشفيات غزة محمد زقوت، بينما نشرت وكالة "رويترز"، شريط فيديو من الداخل، يظهر غبارا ودمارا في غرف بالمبنى من جراء القصف الإسرائيلي.

وكان العاملون الطبيون يسعلون بسبب الغازات التي رافقت الانفجارات.

وتتعرض مستشفيات غزة لهجمات، حتى صار متداولا مصطلح "حرب المستشفيات" شمالي القطاع، نتيجة تعرضها المتكرر ومحيطها للقصف، مما ينذر بتفاقم الوضع الكارثي والوبائي في ظل الحصار ونفاد الوقود.

مستشفى الشفاء في غزة، أقدم من دولة الاحتلال ومحاصر من كل الاتجاهات (صور)

ابن موت لا ينام فى مكان واحد مرتين، من هو المطلوب رقم 1 في إسرائيل؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طوفان الأقصى عملية طوفان الأقصى جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي اخبار غزة

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن قافلة المساعدات الإنسانية من صندوق تحيا مصر لأهالي غزة

اشتباكات عنيفة عقب اقتحام جيش الاحتلال مدينة طوباس بالضفة الغربية (فيديو)

قوات القسام تحاصر جنودا إسرائيليين وتنجح في تصفيتهم (فيديو)

سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية في غزة

بيان عاجل من سرايا القدس بشأن مجمع الشفاء في قطاع غزة

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

قبل الحكم عليه بساعات، تفاصيل سب مرتضي منصور لعمرو أديب بعبارات تمس الشرف والسمعة

إيمان فيلاني تتحدث عن سوء إيرادات فيلم The Marvels

4 إجراءات يجب اتخاذها لترشيد استهلاك المياه (إنفوجراف)

كل ما تريد معرفته عن قافلة المساعدات الإنسانية من صندوق تحيا مصر لأهالي غزة

جيش الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى الشفاء في غزة خلال ساعة واحدة

أسعار الأسماك اليوم السبت 18-11-2023 بالدقهلية

استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحي شمال غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

ارتداها في معركة واترلو، 650 ألف دولار سعر قبعة نابليون

هبوط يحبس الأنفاس لأول طائرة دريملاينر تصل القارة القطبية الجنوبية (فيديو)

بعد آبل، والت ديزني توقف إعلاناتها على "إكس" بسبب تصريحات ماسك عن اليهود

آبل توقف إعلاناتها على "إكس" بعد مزاعم ضد ماسك بمعاداة السامية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-11-2023

أسعار الجبس اليوم السبت 18-11-2023 في السوق المصري

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 18-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

4 إجراءات يجب اتخاذها لترشيد استهلاك المياه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية