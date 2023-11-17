انفجارات داخل مستشفى الشفاء وتقارير عن وفاة معظم مرضى العناية المركزة

مستشفى الشفاء، كشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، عن وقوع دوي انفجارات في مبنى الجراحات داخل مستشفى الشفاء، الذي يحاصره جيش الاحتلال الإسرائيلي ونفذ عملية اقتحام بداخله.



انفجارات داخل مستشفى الشفاء



وأكدت التقارير وفاة معظم مرضى العناية المركزة في مستشفى الشفاء، مشيرة إلى أن النازحين الفلسطينيين يواجهون خطر مجاعة محتملة في قطاع غزة.



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن استشهاد 40 شخصا، خلال 6 أيام، بينهم ثلاثة أطفال حديثي الولادة، وذلك نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على مستشفى "الشفاء" غربي مدينة غزة.

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حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء



وقالت الكيلة: "منذ 11 نوفمبر، وبدء حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء، استشهد 40 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال حديثي الولادة، نتيجة الحصار المفروض على المستشفى، وانعدام الوقود اللازم للكهرباء. وأطباؤنا هناك بدون ماء وطعام".

ووفقا لها، فإن مستشفى الشفاء، الذي يضم بالإضافة إلى الجرحى والمرضى، ما لا يقل عن ستة آلاف شخص لجأوا من القصف الإسرائيلي، هو المستشفى الوحيد، الذي لا يزال يعمل في الجزء الشمالي من قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "مؤشرات قوية" كانت بحوزتهم تشير إلى أن عددًا من الأسرى موجودون في مجمع الشفاء الطبي، لكنه اعترف بأن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي أسير، بعد اقتحامها للمجمع الطبي خلال هذا الأسبوع.

مستشفى الشفاء في قطاع غزة



وخلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، قال نتنياهو: "كان لدينا مؤشرات قوية بأن الأسرى موجودون في مجمع الشفاء، وهذا كان أحد الأسباب التي دفعتنا للدخول إلى المستشفى"، مضيفًا: "لو كانوا هناك ليتم إخراجهم".

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته تملك "معلومات عن الأسرى"، رافضًا تقديم توضيحات أكثر بشأن ذلك، قائلًا: "كلما تحدثت أقل كان ذلك أفضل"



وكان مصدر ميداني بمستشفى الشفاء في قطاع غزة، كشف لوكالة "سبوتنيك"، أمس الخميس، أن قوات إسرائيلية اقتحمت باحة المستشفى وداهمت أقسام منه وأطلقت النار بكثافة داخل مباني المجمع الطبي.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، "جنود الجيش الإسرائيلي يقتحمون أقسام مستشفى الشفاء ويطلقون النار بداخلها".من جانب آخر، أكد مراسل "سبوتنيك" انقطاع الاتصالات مع الموجودين داخل مجمع الشفاء الطبي بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لأقسام المستشفى.

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