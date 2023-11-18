السبت 18 نوفمبر 2023
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منوعات

ارتداها في معركة واترلو، 650 ألف دولار سعر قبعة نابليون

قبعة نابليون بونابرت،
قبعة نابليون بونابرت، فيتو

يتوقع خبراء المزادات أن تباع إحدى القبعات السوداء العريضة التي كان يرتديها نابليون بونابرت عندما حكم فرنسا في القرن التاسع عشر وشن حربا في أوروبا، بما يزيد على 600 ألف يورو (650 ألف دولار) في مزاد غدا الأحد.

وتتضمن العناصر الأخرى المفعمة بالتاريخ في مزاد مجموعة تذكارات نابليون التي يملكها رجل الصناعة جان لويس نويزي، طبقا فضيا نهب من عربة نابليون بعد هزيمته في معركة واترلو عام 1815.

شفرات حلاقة وفرشاة أسنان

وتتضمن أيضا حقيبة خشبية للتزيين كان يملكها، مع شفرات حلاقة وفرشاة أسنان فضية ومقص ومتعلقات شخصية أخرى.

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وتعد القبعة السوداء الباهتة هي القطعة النجمية التي تتراوح قيمتها بين 600 ألف و800 ألف يورو (650 ألف إلى 870 ألف دولار).

الجنرال العسكري

ففي الوقت الذي كان الضباط الآخرون فيه يرتدون قبعاتهم عادة مع توجيه الأجنحة من الأمام إلى الخلف، كان نابليون يرتدي قبعاته مع توجيه الأطراف نحو كتفيه، وهذا الأسلوب سهّل على قواته اكتشاف الجنرال العسكري ورجل الدولة في القتال.

إلى ذلك، قال جان بيير أوسينات، رئيس دار أوسينات للمزادات: "بالنسبة للأشخاص الذين يحبون الهدايا التذكارية النابليونية، فإن الحصول على قبعة هو الكأس المقدسة.. هناك حوالي 20 قطعة أصلية ونحو 15 قطعة محفوظة في المتاحف، لذلك هناك حوالي 4 أو 5 قطع في أيدي هواة جمع التحف".

معركة واترلو

وكانت قد تمت استعادة القبعة المعروضة للبيع لأول مرة من قبل الكولونيل بيير بايون، مسؤول التموين في عهد نابليون وأحد رفاقه في العديد من المعارك، بما في ذلك معركة واترلو، وفقا لما ذكره البائعون بالمزاد.

بعد ذلك مرت القبعة عبر العديد من الأيدي قبل أن يحصل عليها نويزي.

وقضى رجل الأعمال أكثر من نصف قرن في تجميع مجموعته من التذكارات والأسلحة النارية والسيوف والعملات المعدنية النابليونية قبل وفاته في عام 2022.

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نابليون بونابرت فرنسا أوروبا معركة واترلو جان بيير أوسينات رئيس دار أوسينات للمزادات

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