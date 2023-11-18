أخبار مصر: مجزرة جديدة للاحتلال في خان يونس، إسرائيل ترفض صفقة تبادل الأسرى،وتطور جديد عن أزمة ثلاثي المنتخب المستبعدين

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

استشهاد 26 فلسطينيا معظمهم أطفال وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على خان يونس بغزة

قصفت الطائرات الإسرائيلية الحربية، فجر اليوم السبت، عدة شقق سكنية في مدينة خان يونس، ما أدى لوفاة نحو 26 فلسطينيًّا أغلبهم من الأطفال.

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صندوق النقد: ندرس بجدية زيادة برنامج القروض لمصر بسبب تأثيرات الحرب في غزة

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لرويترز أمس الجمعة إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لـ برنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

بعد تدخل حازم إمام، مصدر باتحاد الكرة يكشف تطورات جديدة في أزمة ثلاثي المنتخب المستبعدين

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة المصري، آخر تطورات أزمة ثلاثي منتخب مصر، الذين قرر البرتغالي روي فيتوريا استبعادهم من معسكر منتخب مصر، عقب مباراة الفريق أمام جيبوتي مساء الخميس، وحرمانهم من رحلة الفريق إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

يديعوت آحرونوت: إسرائيل رفضت صفقة تبادل الأسرى المحدثة مع حماس

أبلغت إسرائيل الوسطاء القطريين في وقت متأخر من أمس الجمعة أنها ترفض تماما صفقة تبادل الأسرى المحدثة مع "حماس"، والتي تشمل إطلاق سراح 50 رهينة إسرائيليا محتجزين في غزة.

أردوغان يفاجئ المستشار الألماني بالمسكوت عنه بسبب دعم بلاده لإسرائيل

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة إلى برلين يوم الجمعة إلى أن ألمانيا تدعم إسرائيل في حربها على غزة بدافع الشعور بالذنب من محارق النازية وذلك خلافًا لتركيا التي قال إنها قادرة على التحدث بلا انحياز.

لماذا تجاهل البيان الختامي لـ"أبيك" الحرب في غزة؟

انقسم زعماء منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، بشأن ردهم على الحربَين في أوكرانيا وغزة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18-11-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

استشهاد مدير مستشفى الوفاء للمسنين وإصابة أطباء في قصف إسرائيلي بغزة (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بمقتل مدير مستشفى الوفاء للمسنين وإصابة أطباء آخرين، مساء أمس الجمعة، في قصف نفذه الطيران الإسرائيلي.

أول تحرك من الجبلاية بعد عزوف الجماهير عن مباريات منتخب مصر

كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، سبب عدم استضافة إستاد الإسكندرية مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 نوفمبر 2023

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك.

مدير منظمة الصحة العالمية: ما فائدة الأمم المتحدة إذا لم توقف حمام الدم في غزة

انتقد المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بشدة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، ووصفها بأنها "غير مبررة بشكل متزايد".

أحمد العوضي يعلن انفصاله عن ياسمين عبد العزيز فنيا، ما السبب؟

كشف الفنان أحمد العوضي أثناء استضافته ببرنامج حبر سري عن انفصاله فنيًّا عن ياسمين عبد العزيز.

في كلام تاني، اتحاد الكرة يثير أزمة قرار فيتوريا باستبعاد ثلاثي المنتخب نهائيا

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب هو صاحب القرار الأول والأخير في أزمة استبعاد الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات لاعبي الأهلي وطارق حامد لاعب ضمك السعودي.

تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثا أمميا إلى السودان

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثًا شخصيًّا إلى السودان.

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث لسعر المعدن الأصفر بعد تقلبات أمس

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية، بعد ارتفاع سعر المعدن الأصفر في التعاملات المسائية أمس الجمعة بقيمة ٢٠ جنيهًا داخل الأسواق.

حزب الله يعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية قتالية بصاروخ أرض - جو عند الحدود اللبنانية

أعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية نوع هيرميز 450 قتالية ‏متعددة المهام، استهدفت بصاروخ أرض-جو شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة إصبع الجليل‏ عند الحدود اللبنانية.

اليوم، الحكم على مرتضى منصور بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب

تصدر محكمة جنح العجوزة، اليوم السبت، الحكم على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق؛ بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب.

بعد آبل، والت ديزني توقف إعلاناتها على "إكس" بسبب تصريحات ماسك عن اليهود

قررت شركة والت ديزني، وشركتا IBM وApple، تعليق إعلاناتها على منصة X “تويتر سابقا” بعد تصريحات لمالكها إيلون ماسك بشأن اليهود.